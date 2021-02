SILVERSTONE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Hydrogon D120 ARGB.



Refroidisseur de processeur double tour avec 6 caloducs et deux ventilateurs ARVB de 120 mm



■ Refroidisseur de processeur à double tour avec deux ventilateurs et 6 caloducs en cuivre assurant la meilleure efficacité de conduction thermique



■ Le design des ailettes décalées élimine les interférences entre les modules de mémoire et le refroidisseur de processeur sur les cartes mères LGA1200



■ Ventilateurs de 120 mm haute performance à 9 pales contrôlées par PWM, avec plage de vitesse de ventilateur de 0~1850 tr/min**



■ Chaque ventilateur comprend 8 LED ARVB qui peuvent être commandées par des contrôleurs ARVB ou des cartes mères compatibles***



■ Les coussinets anti-vibrations en caoutchouc fournis absorbent encore plus le bruit



■ Conception du montage à vis à ressort avec tournevis long fourni pour une installation sûre et simple pour les plateformes Intel et AMD*



























Une dissipation thermique avancée







Refroidisseur de processeur à double tour avec deux ventilateurs de 120mm et 6 caloducs en cuivre assurant la meilleure efficacité de conduction thermique.



Une conception de précision







Le design des ailettes décalées élimine les interférences entre les modules de mémoire et le refroidisseur de processeur sur les cartes mères LGA 115x/1200.



Des ventilateurs optimisés pour les dissipateurs thermiques



Les ventilateurs HYD120-ARGB disposent d’une large plage de vitesse de 0-1850 tr/min via un contrôle PWM, ce qui permet d’atteindre des performances sur mesure à la demande. Cela permet de réduire au maximum le niveau de bruit acoustique tout en garantissant des performances de refroidissement maximales lorsque cela est nécessaire.



La vivacité des effets d’éclairage ARVB



Affichez n’importe quelle combinaison de couleurs selon votre convenance, synchronisée via le contrôleur ARVB ou les cartes mères compatibles ARVB avec un connecteur ARVB 5V de ASUS, GIGABYTE, MSI, ASROCK & BIOSTAR.



Un système de montage simple et sûr



Conception du montage à vis à ressort avec tournevis long fourni pour une installation sûre et simple dans les plateformes Intel et AMD.



Voici la fiche technique :







Voici les dimensions :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



SILVERSTONE