ZALMAN nous propose un nouveau boitier PC : Le Z8 Séries.



ZALMAN a présenté aujourd'hui la gamme Z8 d'étuis de mi-tour ATX. Il s'agit du Z8 standard, avec son panneau frontal en maille et ses ventilateurs qui ne s'allument pas, du Z8 MS avec ses ventilateurs qui s'allument, et du Z8 TG, qui remplace le panneau frontal en maille du Z8 et du Z8 MS, pour un panneau en verre trempé. Les panneaux latéraux de ces boîtiers sont à charnières et peuvent s'ouvrir comme des portes. À l'intérieur, la série Z8 se caractérise par une disposition conventionnelle en cloisons horizontales, le compartiment supérieur pouvant accueillir des cartes graphiques jusqu'à 35 cm de long et des refroidisseurs d'UC jusqu'à 16,2 cm de hauteur.











Les options de ventilation sur la série Z8 comprennent trois entrées avant de 120 mm ou deux de 140 mm, deux sorties supérieures de 140/120 mm et une sortie arrière de 120 mm. Les options de rangement comprennent deux plateaux d'entraînement de 3,5 pouces/2,5 pouces et quatre supports supplémentaires de 2,5 pouces. La connectivité du panneau avant comprend deux ports USB 3.x de type A, un port USB 2.0 et des prises HDA. Le boîtier mesure 460 mm x 212 mm x 493 mm (PxLxH), et pèse environ 6,8 kg.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP