TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.37.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le populaire utilitaire d'information, de surveillance et de diagnostic des sous-systèmes vidéo, destiné aux passionnés de PC et aux joueurs. La dernière version, 2.37.0, prend en charge de nouveaux GPU et améliore l'interface utilisateur de nombreuses façons. Tout d'abord, la prise en charge du prochain GeForce RTX 3060 et des GPU récemment lancés, tels que les RTX 3080 Mobile, RTX 3070 Mobile, RTX 3060 Mobile, des accélérateurs de calcul tels que les A6000, A40, A100-SXM4-40 GB, Drive PX2, P106M, et des cartes de visualisation professionnelle telles que les Quadro K510M et Tesla K20M modifiées en Quadro K6000. Du côté de l'AMD, nous avons ajouté un support préliminaire pour les prochaines séries Radeon RX 6700 et RX 6600.















Parmi les nombreuses mises à jour, corrections et améliorations de fonctionnalités que nous avons apportées avec GPU-Z 2.37.0, citons la détection pour les vendeurs de mémoire sur les cartes graphiques basées sur les architectures graphiques RDNA et RDNA2. Une solution de contournement a été ajoutée pour un bogue matériel dans le contrôleur PCIe de NVIDIA Ampere. Un filtrage a été ajouté pour les erreurs de lecture du capteur iCX EVGA. La détection de faux GPU pour le silicium "GT218" a été améliorée. Enfin, nous avons amélioré notre traduction en russe.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de la détection des vendeurs de mémoire sur les Navi 1x et Navi 2x,

- Ajout d'une solution de contournement pour le bogue matériel de NVIDIA Ampere PCIe,

- Ajout d'un filtre pour éviter les erreurs de lecture sur EVGA iCX,

- Correction de la fausse détection pour certaines variantes de GT218,

- Amélioration de la traduction en russe,

- Ajout d'un support préliminaire pour les séries Radeon RX 6700 et RX 6600,

- Prise en charge des cartes NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3080 Mobile, RTX 3070 Mobile, RTX 3060 Mobile, RTX A6000, A40, A100-SXM4-40GB, Drive PX2, P106M, Quadro K510M, Quadro K6000 modifiée,

- Prise en charge de variantes supplémentaires de NVIDIA GTX 1650 Max-Q, Quadro P1000, GTX 650, GT 430,

- Ajout du support pour AMD Cezanne, Radeon Pro V520, R9 290X ES, Barco MXRT 2600,

- Ajout de la prise en charge des graphiques Intel Comet Lake (Celeron 5205U et i7-10810U),

- Ajout de la détection des fournisseurs pour Yeston.



