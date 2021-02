Les missions Overwatch 2 Hero se compteront par centaines et mettront en vedette une météo dynamique.







Overwatch 2 n'a pas été un élément important de la cérémonie d'ouverture de la BlizzConline, mais Jeff Kaplan et d'autres membres clés de l'équipe de développement ont partagé une vidéo "Behind the Scenes" où nous avons appris plusieurs nouvelles choses sur la suite du jeu de tir à la première personne de 2016.



Pour commencer, la vidéo présentait deux nouveaux lieux basés sur des villes emblématiques de la vie réelle : Rome et New York, la première étant l'une des cartes utilisées dans le tout nouveau mode Push. Les combats sont améliorés dans de nombreux domaines, allant des animations aux sons, toutes les armes étant dotées d'un "son 2.0". Tout cela devrait améliorer la sensation viscérale de toucher des objets.



En interne, des tests sont en cours pour évaluer de nouvelles capacités passives spécifiques à un rôle. Les chars ont une réduction du retour de flamme, par exemple, mais ils génèrent également moins de charge pour leur Ultimate lorsque les ennemis leur tirent dessus. Les personnages qui infligent des dégâts ont un bonus de vitesse de mouvement et les héros de soutien ont une guérison automatique qui commence à faire tic-tac après un certain temps sans dégâts, comme le passif de Mercy (bien qu'un peu plus lent que cela).



Le rôle tactique des chars va en fait être légèrement modifié, dans la mesure où ils seront davantage des combattants à pied d'œuvre que des personnages qui doivent simplement rester en retrait et protéger leurs coéquipiers. Par exemple, Reinhardt aura deux charges de sa compétence Fire Strike, ce qui lui permettra de l'utiliser plus souvent ; de plus, sa compétence Charge peut maintenant être annulée si nécessaire, et il pourra être dirigé plus agressivement pour lui permettre de mieux naviguer dans les environnements.



La discussion a ensuite porté sur la grande nouveauté des missions Overwatch 2 : Hero. Il y en aura des "centaines", apparemment, et elles vont aussi de pair avec la progression des personnages. Blizzard a présenté le nouveau système de talents où les joueurs pourront personnaliser leurs personnages de manière très différente. Étant donné qu'il s'agit du côté coopératif, PvE, de Overwatch 2, l'équilibre est moins important et les concepteurs peuvent mettre en place des options assez sauvages, comme des compétences qui peuvent étourdir bien plus longtemps. Les missions seront également caractérisées par une météo dynamique (notamment des tempêtes de sable et de neige) et elles pourront se dérouler à différents moments de la journée.







































Enfin et surtout, l'équipe a lancé une mise à jour des looks de McCree, Pharah, Reaper et Widowmaker. L'animation faciale dans son ensemble a été remaniée afin de mieux transmettre les émotions lors des moments de l'histoire.



Overwatch 2 n'arrive pas cette année, mais les développeurs ont promis une communication beaucoup plus importante dans les prochains mois. Restez à l'écoute pour plus de couverture.



Une petite vidéo d'introduction : Cliquez ICI.