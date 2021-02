TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.



Aujourd'hui, nous vous présentons notre premier examen d'une carte graphique Radeon RX 6900 XT de conception personnalisée dans le trio MSI RX 6900 XT Gaming X. Lorsque AMD a annoncé la série RX 6000 "Big Navi", la sortie de la RX 6900 XT étant prévue pour sa propre date exclusive, la société ne s'était pas encore décidée à autoriser la conception de cartes RX 6900 XT personnalisées, ce qui explique pourquoi il a fallu un certain temps aux partenaires de la carte pour proposer des conceptions personnalisées. La Radeon RX 6900 XT de MSI est la carte graphique phare de l'équipe rouge de la société, conçue pour rivaliser avec les plus rapides de NVIDIA, comme la GeForce RTX 3080 ou même la RTX 3090. Elle suralimente le silicium entièrement déverrouillé de la "Big Navi" avec un circuit imprimé personnalisé renforcé par une conception VRM plus solide, une triple alimentation et la dernière solution de refroidissement Tri-Frozr de la société.







La Radeon RX 6900 XT d'AMD est le GPU le plus rapide de cette génération, et le produit phare basé sur la nouvelle architecture graphique RDNA2 qui a fait ses débuts sur les consoles de la prochaine génération, avant de passer au PC. Cette architecture commune permet d'optimiser facilement les jeux sur la plate-forme PC, car ils sont déjà optimisés pour le matériel de la console. RDNA2 est la première architecture graphique d'AMD à être entièrement compatible avec DirectX 12 Ultimate, y compris le raytracing en temps réel grâce à des accélérateurs de rayons, matériel à fonction fixe. Le RX 6900 XT est basé sur le même silicium 7 nm "Navi 21" que la série RX 6800, mais il atteint son maximum, avec tous ses 5 120 processeurs de flux activés, ainsi que 80 accélérateurs de rayons, 320 TMU et 128 ROP.



Le raytracing en temps réel est le Saint Graal du graphisme 3D grand public, et les vendeurs de GPU d'aujourd'hui ont trouvé le moyen de combiner le raytracing 3D conventionnel avec certains éléments raytracés en temps réel, tels que l'éclairage, les ombres, les réflexions, etc. pour augmenter considérablement le réalisme. Même ce type de traçage de rayons exige une énorme puissance de calcul. L'approche d'AMD a consisté à déployer du matériel à fonction fixe pour la partie la plus intensive du pipeline de traçage de rayons, tout en s'appuyant sur une puissante configuration SIMD pour d'autres tâches liées au traçage de rayons, comme le débruitage. Cette approche a permis d'améliorer considérablement les performances de la 3D par balayage. Non seulement les processeurs de flux sont doublés par rapport à la génération précédente d'ARNR, mais ils fonctionnent également avec des horloges moteur nettement plus élevées.



AMD a également doublé la quantité de mémoire à 16 Go et utilise la mémoire GDDR6 16 Gbps au standard JEDEC la plus rapide, bien que la largeur du bus soit toujours de 256 bits, ce qui donne une bande passante mémoire de 512 Go/s. AMD a contourné le problème de la bande passante en déployant un cache rapide de niveau 3 directement sur le GPU, qu'elle appelle Infinity Cache. Ce cache de 128 Mo pour le GPU, combiné à la mémoire GDDR6, offre une bande passante effective de 2 To/s. AMD a également profité de l'occasion pour mettre à jour l'accélération multimédia et les capacités d'affichage E/S de ses GPU.



MSI prend une longueur d'avance sur AMD en dotant le RX 6900 XT d'une puissante solution VRM qui tire sa puissance de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et en utilisant sa solution de refroidissement haut de gamme Tri-Frozr déployée sur toutes les cartes graphiques Gaming X Trio des séries RX 6000 et NVIDIA RTX 30. Ce refroidisseur est doté d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium, des ventilateurs TorX de dernière génération de la société, d'une quantité aveuglante de RGB bling, et d'autres caractéristiques innovantes, comme un mécanisme qui contrecarre la flexion du PCB. Le PDSF de MSI pour le RX 6900 XT n'est pas connu, mais nous doutons qu'il soit proche du PDSF d'origine d'AMD. Nous nous attendons à ce que cette carte se vende à 1 800 Dollars ou plus, ce qui est le prix des autres cartes RX 6900 XT de conception supérieure actuellement sur le marché.



Voici la fiche technique :







