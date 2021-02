COOLER MASTER nous propose un nouveau support pour carte graphique : Le ARGB GPU Support Bracket.















Un nouveau type de renforcement







Verre trempé, RVB adressable et technologie d'éclairage de pointe, le tout encastré dans un support de carte graphique pas si simple. Bien sûr, les supports de carte graphique sont un outil important pour protéger le slot PCI-e de votre carte mère, mais nous parions que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il soit la nouvelle pièce maîtresse de votre construction.



Le support de carte graphique MasterAccessory ARGB utilise la résistance et l'esthétique du verre trempé de manière totalement nouvelle. La force du TG supporte les cartes les plus grosses et les plus mauvaises qui existent. L'usinage CNC permet d'éclairer les bords de l'ARGB. La conception universelle du bras de support permet un réglage sans problème, par glissement et verrouillage, pour s'adapter à une grande variété de combinaisons de cartes graphiques et de boîtiers de PC. Si votre construction est plus subtile, éteignez l'éclairage pour obtenir un support de GPU élégant et invisible.



À la fois fonctionnel et artistique, le support de GPU MasterAccessory ARGB permet de protéger vos emplacements PCI-e aussi efficacement qu'il vous permet de fixer votre superbe boîtier pendant trop longtemps.



Éliminer l'affaissement des cartes graphiques







Les cartes graphiques devenant plus grandes et plus lourdes, les emplacements PCI-e souffrent d'un stress et d'un poids accrus. Le support MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket élimine ce problème en soutenant les points critiques du GPU en termes de poids.



Verre trempé ARGB Edge-Lit



L'usinage CNC sur le verre trempé crée des rails pour que l'éclairage ARGB se déplace tout au long du support. L'éclairage peut également être éteint pour une esthétique presque invisible.



Facile à installer



Grâce à sa conception 100 % sans outil et au réglage simple du support, l'installation est sans douleur. La base solide est renforcée par un puissant aimant qui la maintient en place.



Orientations multiples







Comprend deux supports avec des orientations différentes pour que vous puissiez le placer soit à l'arrière du GPU, soit sur le côté du GPU le plus proche du panneau latéral.



Protégez vos composants



Soulagez le stress sur l'emplacement PCI-e de votre carte mère et protégez votre carte lors de vos déplacements. Des tests de résistance approfondis montrent que le verre peut supporter les cartes les plus lourdes sans broncher.



Un soutien polyvalent



La conception universelle du bras de support permet un réglage sans problème de 41 mm à 171 mm. En coulissant et en se verrouillant, le support peut s'adapter à une grande variété de combinaisons de cartes graphiques et de boîtiers de PC.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



COOLER MASTER