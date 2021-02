COOLER MASTER nous propose un nouvel écran PC : Le LED - GM34-CW.



Le moniteur gaming de 34 pouces GM34-CW signé Cooler Master est équipé d'une dalle VA incurvée avec Quantum Dot et résolution UWQHD. Certifié HDR400, il offre également des performances de jeu supérieures (1 ms, 144 Hz, Compatible FreeSync 2/G-Sync).















LE POUVOIR DE DÉFORMER LA RÉALITÉ



Vivez la meilleure immersion grâce à la courbure 1500R



Nos écrans courbes 1500R créent une immersion si puissante qu'elle place les joueurs et les spectateurs au cœur de l'action. L'écran ultra-large de 34 pouces offre à la fois un jeu inégalé et une expérience cinématographique époustouflante. Rendez votre gameplay plus réaliste grâce à un champ de vision amélioré qui vous aide à vous sentir plus à l'aise et à mieux jouer.



Mieux pour tout - sans compromis



Faites un pas de plus vers la réalité avec nos moniteurs de jeu incurvés qui vous offrent une véritable immersion et le pouvoir de mieux voir, sentir et jouer. Le ratio d'aspect de 21:9 transforme les jeux en expériences étonnantes et les applications de travail en interfaces plus productives. C'est l'avenir, faites-le vôtre.



Travailler ou jouer - mieux dans les deux cas



L'écran ultra-large de 21:9 maximise à la fois votre expérience de jeu et votre productivité au travail. Repérez votre cible qui se déplace dans le coin de votre écran ou gagnez du temps en éditant la vidéo avec des lignes de temps entièrement visibles. Notre moniteur de jeu prend également en charge le multitâche avec autant de programmes que vous le souhaitez.



La courbe est le nouveau plat



Fatigué d'un monde plat ? Alors essayez notre moniteur courbé Cooler Master et découvrez le monde tel que nous sommes censés le voir. Avec un champ de vision plus large, vous économiserez de l'espace, vous aurez moins de distorsion et vous bénéficierez d'un meilleur confort visuel, dans un point de vue vraiment immersif.



Plus rapide avec 144Hz+1ms



Enfin, plus de retard. Nos moniteurs alimentent votre précision avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Comptez sur un meilleur suivi du curseur, des mouvements et des conditions visuelles optimales pour vous aider à faire ce que vous faites le mieux.



Des visuels sans faille grâce à la dernière norme en matière de technologie d'affichage



Le CM34-CW est compatible avec les normes FreeSync2 et Display HDR400. De plus, en appuyant sur un bouton, les joueurs peuvent activer FreeSync+HDR pour une expérience de jeu optimale.



Personnalisez votre confort de visionnement grâce aux options d'élévation, d'inclinaison et de pivotement



Le support en fonte d'aluminium constitue un magnifique centre de table au design unique et à la fonction de Cooler Master. Notre support "Halo" permet un réglage de la hauteur jusqu'à 100 mm et une inclinaison de 15 degrés.



Le design de la lunette super étroite encadre discrètement ce qui compte



Les images épaisses, c'est du passé. Bienvenue à notre lunette super étroite qui complémente avec goût votre contenu sans avoir recours à un grand cadre noir gênant. Voyez plus de ce qui est important et moins de ce qui ne l'est pas.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 754.96 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COOLER MASTER