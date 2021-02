HDElite nous propose : Le PowerHD Switch HDMI 1.4 (5 ports).



La multiprise HDMI PowerHD de HDElite permet de connecter 5 appareils HDMI sur une seule prise HDMI. Ainsi, il est simple de switcher entre les différents appareils, sans avoir à brancher et débrancher les câbles sans arrêt.







La nouvelle génération de boîtiers HDMI, maintenant avec processeur TurboHD.







La gamme HDElite PowerHD vous propose des boîtiers performants conçus pour un usage occasionnel de type salon. C’est une gamme grand public, dont les produits s’adressent à tous et dont l’ambition est de rendre accessible et simple d’utilisation des technologies de pointe. On y trouve des splitters de 2 à 8 ports, des matrices ainsi que des multiprises HDMI de 3 à 5 ports.







La technologie de réamplification active TurboHD fonctionne jusqu’à 20 mètres en entrée et 20 mètres en sortie du splitter ou de la matrice, et elle supporte l’intégralité des spécifications de la norme HDMI. Intégré dans tous les boîtiers HDElite PowerHD, le nouveau processeur TurboHD garantit une amplification parfaite du signal. Il effectue aussi un contrôle électronique du signal pour une image sans défaut. Profitez d’une qualité d’image optimale quel que soit votre matériel.



Dupliquez les ports HDMI de votre tv avec PowerHD !







Les multiprises PowerHD permettent de connecter facilement plusieurs câbles HDMI à l'arrière d'un écran sans pertes de qualité. Avec cette multiprise 4 ports, vous pouvez connecter jusqu'à 4 câbles HDMI à votre écran simultanément.



Un boîtier pour les gouverner tous







Les boîtiers HDElite PowerHD sont compatibles avec absolument tous les appareils HDMI : Blu-Ray, graveur DVD, PS4, XBOX One, décodeur Satellite HD, Canal Sat HD… Ils sont disponibles en différents modèles, avec plusieurs entrées et sorties. Fournis avec une télécommande, ils sont faciles à utiliser et simplifient grandement votre installation HD.



Compatible avec tous les formats audio et vidéo



Tous les formats audio et vidéo sont acceptés par les boîtiers HDElite PowerHD, qui s’adaptent automatiquement à la résolution de votre écran. 4K/Full HD/images 3D/Deep Color 24bit… chaque contenu est transmis confirmément au signal original. La liste des formats audio supportés est également exhaustive : LPCM/Dolby-AC3/DTS7.1/DSD/Dolby True HD/DTS-HD master Audio...



Résistance optimale : des boîtiers conçus pour durer







Façonnés dans un métal de qualité, les boîtiers HDElite PowerHD sont très résistants. Ils disposent de connecteurs plaqués or 24 carats, ainsi que d’un certain nombre de technologies normalisées comme l’Ethernet Channel ou l’Audio Return Chanel. Mais ils sont encore d’avantage calibrés pour durer dans le temps et s’adapter aux nouvelles technologies.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 39.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HDElite