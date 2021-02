POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 6900 XT Liquid Devil.



La carte graphique Radeon RX 6900 XT Liquid Devil de PowerColor, qui utilise un bloc d'eau EK personnalisé, a fait l'objet d'une fuite par Videocardz. La gamme Liquid Devil est destinée aux utilisateurs qui utilisent des PC avec une configuration en boucle personnalisée et qui souhaitent étendre les capacités de refroidissement à leurs cartes graphiques qui seront disponibles dans les deux saveurs RX 6900 XT et RX 6800 XT.



Fuite de la carte graphique PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil - EK Water Block, PCB personnalisé et conçu pour les amateurs de refroidissement par eau







Quant à la conception elle-même, vous obtenez un facteur de forme à double fente qui comporte quatre sorties d'affichage (1 HDMI, 2 DP, 1 USB Type-C). Les cartes comportent un bloc EK Water personnalisé, conçu par EKWB uniquement pour la série Liquid Devil. Il est livré avec un grand logo PowerColor sur le devant et possède une plaque frontale en acrylique qui vous permettra de voir l'eau qui le traverse. Les cartes graphiques PowerColor Radeon RX 6900 XT & RX 6800 XT Liquid Devil adopteront également un design de PCB personnalisé.







Bien que nous ne connaissions pas encore la vitesse exacte de la carte, il semble qu'elle soit équipée du même circuit imprimé que le Red Devil, qui nécessite trois connecteurs à 8 broches pour démarrer, et nous pouvons nous attendre à la même chose de la gamme Liquid Devil. L'emballage comprendra également trois teintures distinctes pour le liquide de refroidissement ainsi que d'autres accessoires permettant d'obtenir ces cartes graphiques en édition limitée. Les cartes graphiques PowerColor Radeon RX 6900 XT et RX 6800 XT Liquid Devil devraient être lancées la semaine prochaine et devraient coûter beaucoup plus cher que les modèles de référence.



