Thermaltake présente le clavier de jeu W1 WIRELESS avec interrupteurs Cherry MX.







Thermaltake a annoncé aujourd'hui le clavier de jeu mécanique W1 WIRELESS. Le Thermaltake W1 WIRELESS est doté d'une double connectivité sans fil, prenant en charge les modes de connexion 2,4GHz et Bluetooth ainsi que les modes de connexion USB filaire. Il est équipé d'options de commutation mécanique CHERRY MX, CHERRY MX Blue et CHERRY MX Red, et de touches PBT ultra-durables pour une expérience de frappe et de jeu optimale. Il est doté d'un bouton de mise en sourdine et d'un bouton de volume dans le coin supérieur droit. Le W1 WIRELESS est alimenté par deux piles AA.







W1 WIRELESS Caractéristiques



Modes de connexion à trois voies



Le W1 WIRELESS supporte la technologie ultra-rapide 1ms 2,4GHz, avec une portée sans fil d'environ 10 mètres, et une batterie d'une durée maximale de 1,5 mois. Il prend également en charge la technologie Bluetooth 4.2 avec une batterie d'une durée de vie allant jusqu'à 2,5 mois, ou se branche pour un mode de connexion USB Type-C filaire.



Prise en charge de plusieurs périphériques Bluetooth



Connectez jusqu'à trois appareils compatibles Bluetooth, tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones mobiles, et basculez entre eux en appuyant sur Fn et sur les chiffres 1 à 3 en conséquence.



Interrupteurs mécaniques CHERRY MX



Le W1 WIRELESS est équipé d'interrupteurs mécaniques CHERRY MX Blue et Red, les deux interrupteurs sont évalués à 50 millions de frappes pour une durabilité maximale.



Capuchons de touches PBT



Les capuchons de touches conçus par PBT sont connus pour leur rigidité et leur texture, et sont plus résistants aux solvants, ce qui les rend faciles à entretenir et résistants à un usage répété.



Repose-poignets ergonomique



Il est équipé d'un repose-poignet intégré répondant à des critères ergonomiques de base. Tapez et jouez avec le plus grand confort.



Prix, garantie et disponibilité



Le clavier de jeu mécanique Thermaltake W1 WIRELESS est couvert par une garantie de deux ans. Il est désormais disponible en pré-commande dans la boutique TT Premium Store et chez les revendeurs partenaires au prix de 109.99 Dollars (prix de vente conseillé) pour les options CHERRY MX Red et Blue.



- Thermaltake W1 WIRELESS Gaming Keyboard Cherry MX Blue : Cliquez ICI,

- Thermaltake W1 WIRELESS Gaming Keyboard Cherry MX Red : Cliquez ICI.



VORTEZ