SONNET nous propose : Le Echo 11 Thunderbolt 4 Dock.



Sonnet Technologies a annoncé aujourd'hui la station d'accueil Echo 11 Thunderbolt 4, la dernière offre de la populaire famille de stations d'accueil Echo Thunderbolt de la société. La station d'accueil Echo 11 comporte quatre ports Thunderbolt 4, trois ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type A, un port de charge USB 2.0 Type A, un port RJ45 Gigabit Ethernet, un port audio combo 3.5 mm, et un emplacement pour carte SD 4.0. Le dock de Sonnet est compatible avec tous les ordinateurs avec des ports Thunderbolt 4, les ordinateurs Mac M1 avec des ports Thunderbolt/USB4, les ordinateurs Mac Intel avec des ports Thunderbolt 3, et les ordinateurs Windows récents avec des ports Thunderbolt 3.







La station d'accueil Echo 11 Thunderbolt 4 de Sonnet permet aux utilisateurs de portables et d'ordinateurs portables de se connecter à tous leurs périphériques en même temps par un seul câble Thunderbolt. Par le même câble, la station d'accueil Echo peut également charger des ordinateurs compatibles avec une puissance allant jusqu'à 90 watts. Selon l'ordinateur auquel il est connecté, le dock Echo permet également de connecter un (toujours 4K, jusqu'à 5K, 6K, ou 8K) ou jusqu'à deux moniteurs (4K + 4K, ou jusqu'à 5K + 5K).







Pourquoi c'est important



La plupart des ordinateurs portables actuels offrent beaucoup moins de ports de périphériques que les modèles du passé - les derniers portables d'Apple, par exemple, ne comportent que deux ports chacun, ce qui limite le nombre d'appareils pouvant être branchés directement. En outre, un port d'ordinateur est souvent utilisé pour la recharge, ce qui réduit encore la connectivité. Le dock Echo 11 Thunderbolt 4 de Sonnet va au-delà de ces limitations en permettant la connexion de jusqu'à 16 appareils à la fois (y compris jusqu'à deux moniteurs), en chargeant l'ordinateur, en supportant la connectivité réseau filaire, et en offrant la possibilité de lire les cartes mémoire SD. Avec son mélange de trois ports USB 10 Gbps de type A et de trois ports périphériques 40 Gbps Thunderbolt 4 (USB-C), la station d'accueil Echo permet de connecter la vaste gamme de dispositifs disponibles dans le passé, le présent et l'avenir, et prend facilement en charge les périphériques haute performance.



Pourquoi il est distinctif



Doté de quatre ports Thunderbolt 4 (un pour connecter et charger l'ordinateur, trois pour la connexion de périphériques), le dock Echo 11 répond à la demande la plus fréquente des utilisateurs : la possibilité de connecter directement plusieurs périphériques Thunderbolt. Bien que les ordinateurs Thunderbolt prennent en charge la connexion en guirlande des périphériques Thunderbolt alimentés séparément, la possibilité de brancher trois périphériques alimentés par bus en même temps peut changer la donne pour les utilisateurs. Alors que les ports Thunderbolt 4 de la station d'accueil prennent en charge les périphériques Thunderbolt 4 et Thunderbolt 3 (y compris les moniteurs) par connexion directe, les périphériques Thunderbolt 2 sont pris en charge par macOS lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur (vendu séparément). Pour les utilisateurs disposant de plus de périphériques USB que Thunderbolt, les ports Thunderbolt 4 ont une double fonction : ils prennent en charge les périphériques USB 4 et USB 3 (y compris les moniteurs) lorsqu'ils sont connectés avec le câble ou l'adaptateur approprié, même à la fin d'une chaîne de périphériques Thunderbolt.



Les ports USB de type A de 10 Gbps du dock Echo prennent en charge la grande majorité des périphériques USB, y compris les SSD NVMe USB super rapides, à pleine vitesse. Contrairement à certaines autres stations d'accueil, chaque port de la station d'accueil Echo 11 fournit jusqu'à 7,5 watts de puissance pour garantir le fonctionnement sans défaillance des appareils alimentés par bus. Le port Gigabit Ethernet inclus est parfait pour connecter l'internet à haut débit directement à l'ordinateur de l'utilisateur sans qu'un autre appareil n'entre en concurrence pour la bande passante sur leur installation WiFi. Le lecteur de carte SD lit les dernières cartes mémoire SDXC UHS-II à une vitesse pouvant atteindre 300 Mo/s.



Quand vous pouvez l'obtenir



Le dock Echo 11 Thunderbolt 4 (référence ECHO-DK11-T4) devrait être disponible chez Sonnet début avril 2021, et au niveau international en mai, au prix de vente conseillé de 249.99 Dollars.



Prix de lancement spécial



Pour un temps limité, les clients aux Etats-Unis et au Canada qui visitent la page produit de la Dock Echo 11 sur le site web de Sonnet peuvent s'inscrire pour recevoir un code de promotion leur permettant d'acheter le produit via la boutique en ligne de Sonnet au prix de lancement de 199.99 Dollars, lorsqu'il sera disponible.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP