Synology publie des SSD M.2 NVMe de plus grande capacité et des cartes réseau 10/25GbE.



Synology Inc. a annoncé aujourd'hui deux ajouts à sa gamme de disques durs d'entreprise M.2 NVMe pour la mise en cache SSD, et à sa dernière génération de cartes réseau 10/25GbE pour faire progresser les performances de stockage et de réseau de ses solutions de stockage. De nouveaux modèles de 800 Go pour les lignes SSD SNV3400 M.2 2280 et SNV3500 M.2 22110 NVMe sont conçus pour permettre aux utilisateurs disposant d'ensembles de données plus volumineux de mettre en cache davantage de données, ce qui permet d'améliorer les performances de manière plus importante et plus cohérente par rapport aux matrices basées sur des disques durs. Le double port 10GbE SFP+ E10G21-F2 complète la gamme existante de cartes réseau à haut débit, tandis que le double port 25GbE SFP28 E25G21-F2 offre aux clients des options de connectivité 25GbE encore plus rapides.







"Nos derniers modèles de NAS sont conçus pour s'étendre afin qu'ils puissent répondre aux besoins futurs de nos clients en matière de stockage, de mise en cache et de connectivité", explique Peggy Weng, chef de produit Synology. "Avec cette dernière vague de sorties, nous nous appuyons sur cette base pour offrir un solide écosystème d'options de stockage et de réseau de première partie".







Prise en charge d'applications de cache SSD plus importantes



"Pour répondre à un besoin croissant de stockage rentable mais performant et de grande capacité, nous avons introduit nos SSD M.2 NVMe l'année dernière pour cibler spécifiquement l'utilisation du cache", explique Julien Chen, chef de produit chez Synology. "Nos disques d'entreprise ont été bien accueillis pour leurs performances fiables et leur intégration transparente dans notre gamme de produits".



"Nos deux nouveaux modèles de plus grande capacité annoncés aujourd'hui permettront aux utilisateurs disposant de plus grands pools de données à chaud de mieux profiter des avantages du cache SSD NVMe, en maximisant les performances qu'une matrice de disques durs peut produire de manière très économique", a déclaré Julien Chen.



Le Synology SNV3000 series SSD est conçu pour prendre en charge les applications de cache lourdes où l'intégrité des données est d'une importance capitale, y compris la virtualisation, le stockage de bases de données à haut volume de trafic, et les projets AI et HPC.



Avec plus de 205 000/40 000 IOPS1 de 4K de lecture/écriture aléatoire maximum et une endurance de 500 TBW2, la série SNV3000 offre une mise en cache rapide et réduit efficacement la latence dans les scénarios allant de la postproduction multimédia aux applications de base de données.



L'intégration complète avec le DiskStation Manager (DSM) de Synology permet d'analyser la durée de vie de chaque unité de la série SNV3000 en fonction des charges de travail réelles3. Des notifications en temps utile lorsque le remplacement est recommandé aident les utilisateurs à tirer le meilleur parti de la durée de vie de chaque disque.



Voici la fiche technique (SSD NVMe) :







Plus de bande passante pour les applications multi-utilisateurs et à forte densité de données



"Comme de plus en plus d'entreprises s'appuient sur des applications à forte intensité de données, nous constatons un besoin constant de systèmes capables de traiter un débit de données plus élevé", explique Peggy Weng. "C'est pourquoi nous introduisons des cartes réseau de 25 GbE dans notre gamme.



Les cartes E10G21-F2 et E25G21-F2 augmentent le débit et les performances des systèmes Synology compatibles pour les tâches nécessitant une grande largeur de bande, telles que l'informatique distribuée, l'IA ou les applications de données volumineuses, la sauvegarde d'un grand nombre d'appareils ou la prise en charge d'un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés pour les applications de stockage centralisé de fichiers ou de blocs.



Le E25G21-F2 est rétrocompatible avec les équipements SFP+ 10GbE, ce qui réduit les coûts d'installation et de mise en œuvre dans les réseaux hybrides.



Voici la fiche technique (Carte réseau) :







Disponibilité



Les modèles E10G21-F2, E25G21-F2, SNV3400-800G et SNV3500-800G sont disponibles dès aujourd'hui auprès des revendeurs Synology dans le monde entier.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



