Sortie DVD/BLURAY du 13 février 2021.







Durée : 1h29.



Genre : Comédie.



Avec : Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Samir Guesmi, Anne Charrier, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn.



Résumé : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…



Un trailer du film : Cliquer ICI.



Note : 6/10 (Votants : 997 Internautes).



