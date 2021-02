EPIC GAMES nous propose le jeu : RAGE 2.



RAGE 2 réunit deux grands studios : id Software, pionniers des jeux de tir à la première personne, et Avalanche Studios, experts des jeux en monde ouvert, pour vous offrir un carnaval de carnage dans lequel vous pouvez aller partout en faisant tout exploser sur votre passage.







Genre : Action/Monde ouvert/Tir à la première personne.



Développeur : id Software/Avalanche Studios.



Éditeur : Bethesda Softworks.



Classifications : Interdit au moins de 18 ans.



Un astéroïde a annihilé 80% de la population terrestre.



Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d'une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l'Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend dans ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d'éliminer une fois pour toutes l'Autorité !



UN UNIVERS SANS LIMITE



C'est le mélange parfait : l'expertise en jeu de tir à la première personne d'id Software combinée à la maîtrise des jeux en monde ouvert d'Avalanche Studios. Bien plus qu'un jeu de tir à la première personne, bien plus qu'un monde ouvert, RAGE 2, c'est du fun sans limite.



LE WASTELAND VOUS ATTEND



Poursuivez l'Autorité sans relâche dans un monde ouvert immense et varié : des jungles luxuriantes à de dangereux marais en passant par des déserts brûlants. Le Wasteland est vaste, et vous possédez l'arsenal nécessaire pour vous battre jusqu'à ses confins.



PIED AU PLANCHER



Utilisez toute une panoplie de véhicules adaptés au Wasteland pour foncer à travers ces terres accidentées. C'est simple : si ça existe, vous pouvez le conduire.



L'ARSENAL DU RANGER



Apportez votre lot de douleur avec un arsenal d'armes améliorables et des pouvoirs nanotrites dévastateurs. Poussez vos armes au-delà de leurs limites mécaniques avec votre capacité Overdrive.



FACTIONS ENNEMIES



Luttez pour le contrôle du Wasteland. Affrontez des factions ayant chacune leur lot de fous furieux, mutants et autres monstruosités.



!! ATTENTION !! Pour bénéficier du jeu, il vous faut un compte EPIC GAMES.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



EPIC GAMES