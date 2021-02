EPSON nous propose un nouveau vidéo projecteur : Le EB-L200SW.



Bénéficiez d'un environnement optimisé pour vos futures réunions ou séances collaboratives avec la présence du vidéoprojecteur Epson EB-L200SW. Ce modèle combine les technologies 3LCD et laser pour vous apporter une projection de qualité, durable et lumineuse (3800 lumens).



















L’EB-L200SW projette des images d’une qualité supérieure et intègre une multitude de fonctionnalités, offrant aux utilisateurs un meilleur retour sur investissement. Les options de montage au mur, au plafond ou sur une table, permettent de créer des espaces de travail flexibles. La grande taille d’affichage offre une visualisation du contenu sous tous les angles. De plus, pour une expérience collaborative idéale, les participants peuvent partager leur contenu directement depuis leurs appareils.



Les utilisateurs ne sont plus limités à une taille d’affichage unique. L’EB-L200SW offre de nombreuses options évolutives et lumineuses jusqu’à 120”. À la différence des écrans plats équivalents, il n’y a pas d’ombre, de reflet ou d’angle mort. Quelle que soit l’intensité de l’éclairage ambiant, la source lumineuse laser de 3 800 lm projettera des images de qualité. La fonction multi-écrans facilite la collaboration et la rend intuitive, tandis que la fonction de partage d’écran permet d’afficher simultanément jusqu’à quatre sources sur un même grand écran.



L’expérience de visionnage est plus immersive, avec de multiples options de connectivité améliorant la qualité exceptionnelle de l’image et du son. En connectant un visualiseur de documents Epson (en option), vous pourrez facilement afficher en direct des images d’objets 3D avec un niveau de détail exceptionnel, dont l’ensemble de l’audience pourra profiter.



Pour un engagement ultime, la connectivité sans fil, intégrant la mise en miroir de l’écran (screen mirroring) via Miracast, permet à chacun de partager du contenu à partir de tablettes, appareils mobiles ou ordinateurs portables.



La durabilité est une qualité supplémentaire. De la conception à la fabrication, en passant par l’utilisation du produit tout au long de son cycle de vie, le développement durable est pris en compte.



Caractéristiques principales



- Tout type de pièce et de toute taille: Options d’affichage grand format et lumineux jusqu’à 120",

- Une visualisation sous tous les angles: Pas d’angles restreints, d’ombres, de reflets ou d’angles morts,

- Des options multiples de collaboration: Étendez la connectivité grâce aux appareils BYOD, aux caméras de VC et plus encore

- Compatibilité avec un visualiseur de documents: Créez une expérience totalement immersive avec du son de qualité et une projection en direct,

- Fiabilité exceptionnelle : Technologie laser sans maintenance pour une tranquillité d’esprit.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 899.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



