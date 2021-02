SILVERSTONE nous propose un nouveau boitier PC : Le FARA R1 Glass (blanc).



Le FARA R1 de SilverStone est un boitier moyen-tour élégant et abordable qui répondra à vos besoins en termes de dimensions et de ventilation afin de recevoir le plus confortablement possible tous vos composants. Pensé pour que vous puissiez vous configurer une machine dans l'ère du temps...



























Principales Caractéristiques :



Panneau avant entièrement maillé avec châssis raccourci offrant une grande surface pour l'entrée de l'air.



■ L'intérieur conçu avec précision offre suffisamment d'espace pour une carte graphique haut de gamme et de multiples options pour le refroidissement.



■ Deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0 intégrés avec une prise audio unique offrent une grande flexibilité pour accueillir divers accessoires audio mobiles.



■ Les filtres amovibles en haut et en bas simplifient grandement le dépoussiérage.



Couleurs distinctes







Peinture noire ou blanche uniforme pour compléter son design épuré et minimaliste.



Esthétique remarquable, excellent flux d’air







Panneau latéral en verre trempé légèrement teinté avec grille d'entrée d’air sur le panneau avant pour un flux d’air accru. Aucun besoin de sacrifier les performances à l’esthétique.



Performances de refroidissement élevées







Panneau avant à conception complètement maillée pour une entrée d’air maximale et total de 6 supports de ventilateurs dans un corps de châssis raccourci créant un passage dégagé pour le flux d’air pour refroidir efficacement les composants internes.



Compatibilité étendue au-delà des attentes







Compatibilité étendue au-delà des attentes







Capacités de refroidissement (Air) :







Capacités de refroidissement (Radiateur) :







Niveau supérieur de prévention de la poussière







Deux filtres à poussière sur la partie supérieure et inférieure empêchent la dégradation des performances causée par l’accumulation de la poussière avec le temps.



Voici la fiche technique :









Voici les dimensions :







Il sera disponible dans le courant du mois de mars 2021.



Le prix sera de : 79.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SILVERSTONE