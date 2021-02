SILVERSTONE nous propose un nouveau dissipateur pour SSD NVMe : Le TP04.



Le TP04 de SilverStone est un dissipateur thermique en alliage d'aluminium. Il augmente grandement la surface de refroidissement de votre SSD M.2. Il est pourvu d'une plaquette de conduction thermique efficace pour réduire la température.











Kit de refroidissement SSD en alliage d'aluminium M.2.



Un dissipateur thermique en alliage d'aluminium augmente la zone de refroidissement du SSD M.2.







La conception à double couche améliore le refroidissement des SSD pour plus de stabilité et d'efficacité.







Prend en charge la longueur 2280 M.2 SSD.



Voici les dimensions :







Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans le courant du mois de mars 2021.



Le prix sera de : 14.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SILVERSTONE