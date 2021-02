World of Warcraft : Burning Crusade Classic confirmé, la version bêta commence bientôt.







La nouvelle s'est déjà répandue en début de semaine, mais lors des cérémonies d'ouverture de World of Warcraft à la BlizzConline 2021 : Burning Crusade Classic a été confirmé avec une bande-annonce épique et nostalgique. Toutes les caractéristiques de l'une des extensions les plus mémorables de l'histoire de WoW sont de retour : entrez dans le temple noir, engagez-vous dans une petite action JcJ dans l'arène et attrapez une monture volante !



Vous pouvez consulter la bande-annonce de World of Warcraft : Burning Crusade Classic, ci-dessous.



Veuillez cliquer : ICI.



Voici tout ce que vous devez savoir sur Burning Crusade Classic :



- Voyagez à travers le portail noir une fois de plus dans World of Warcraft : Burning Crusade Classic ! Sorti à l'origine en janvier 2007, The Burning Crusade convoquait les héros d'Azeroth dans le royaume d'Outreterre, brisé et meurtri par les félons, pour mettre fin à l'invasion de la diabolique Légion ardente. En 2021, la reconstitution par Blizzard Entertainment de la première extension de World of Warcraft donnera aux joueurs du monde entier la possibilité de retourner en Outreterre comme à l'époque pour revivre une ère d'aventure intemporelle - ou de vivre pour la première fois ce qui les attend au-delà du Portail noir.



- Redécouvrez le monde brisé de l'Outreterre - Fuyez les félins qui errent dans la péninsule de Hellfire, plongez au plus profond des marécages de Zangarmarsh pour affronter ce qui se cache en dessous, et affrontez les agents démoniaques de la Légion ardente dans l'ombre du Temple noir.

- Rejoignez le combat en tant qu'elfe de sang ou draeneï - Les rangs de la Horde et de l'Alliance s'agrandissent ! Combattez pour la Horde en tant qu'elfes de sang, à la recherche d'une nouvelle source de la puissance des arcanes qui les soutenait autrefois, ou rejoignez l'Alliance en tant que draeneï, exilés de l'Outreterre à la recherche d'un nouveau foyer.

- La saga se déroule dans le temps - Le contenu du jeu original se déroulera par phases, à une cadence adaptée à la communauté de WoW Classic. Préparez-vous à l'ouverture du Temple noir, préparez-vous à affronter les dieux de Zul'Aman, et rassemblez vos alliés pour faire face à la fureur du Puits de soleil.

- Burning Crusade Features Reborn - Prouvez vos prouesses dans le système PvP de l'arène, améliorez votre équipement grâce à la profession de bijoutier, partez pour l'Outreterre sur des montures volantes, choisissez de demander l'aide de l'Aldor ou des Scryers de Shattrath, et bien plus encore.

- Choisissez votre époque - Avant la sortie de Burning Crusade Classic, les joueurs de WoW Classic peuvent décider de faire évoluer chacun de leurs personnages vers l'ère Burning Crusade avec le reste de leur royaume, ou de continuer à jouer le contenu original de WoW Classic sur les nouveaux serveurs de l'ère Classic.

- Inclus dans les abonnements existants à World of Warcraft - Comme pour WoW Classic, toute personne qui s'abonne à World of Warcraft peut également jouer à Burning Crusade Classic sans frais supplémentaires, ce qui donne aux joueurs la liberté de profiter de plusieurs ères d'Azeroth à leur propre rythme.



World of Warcraft : Burning Crusade Classic passe sur PC en 2021. Selon Blizzard, une version bêta sera "bientôt" lancée.



WCCFTECH