SILVERSTONE nous propose un nouveau dissipateur pour SSD NVMe : Le TP03-ARGB.







Le dissipateur thermique en alliage d'aluminium augmente la surface de refroidissement du SSD M.2.







La conception des coussinets thermiques à double couche améliore le refroidissement du SSD pour plus de stabilité et d'efficacité.







Prend en charge les SSD M.2 de longueur 2280.







Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans le courant du mois de mars 2021.



Le prix sera de : 24.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SILVERSTONE