3dfx Voodoo 5 6000 : Carte vidéo rétroconçue et recréée par un passionné.



La plupart d'entre vous n'ont probablement aucune idée de ce que sont ou signifient les cartes graphiques vaudou ou 3dfx, mais pour Guru3D, c'est la raison et l'époque où ce site web a débuté avant l'an 2000. Cette nouvelle chose appelée accélérateur graphique 3D est devenue accessible et l'a façonnée pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui.



Le modèle original :







Le modèle retravaillé :



















Pour beaucoup, 3dfx est un synonyme de ce que Commodore 64 et Amiga sont pour d'autres, la nostalgie. Un aficionado opérant sous le pseudonyme Zx-c64 a réussi à faire de l'ingénierie inverse sur une carte graphique Voodoo plutôt intéressante, basée sur des composants disponibles dans le commerce. Le résultat, une carte vidéo 3dfx Voodoo 5 6000. Un produit qui contient quatre co-processeurs VSA-100 (on ne peut pas vraiment les appeler GPU). zx-c64, alias Anthony, a complètement reconstruit une Voodoo 5 6000 originale, toujours avec quatre puces VSA-100, et attendez la suite .... seize modules SDRAM de 8 Mo à 166 MHz. Tout a été assemblé sur un circuit imprimé fait maison. Vous pouvez voir un passage de l'AGP au PCIe Express, l'avantage supplémentaire de l'utilisation du PCIe Express est qu'il peut alimenter 75 Watts, plus besoin d'une alimentation externe.



La carte fonctionne exactement comme les cartes graphiques Voodoo originales, ce qui inclut tous les problèmes, y compris la distorsion des couleurs et les artefacts, donc les bugs, lol. Le produit offre les mêmes performances, le même BIOS, et fonctionne avec les anciens pilotes. Peut-être qu'Anthony a créé une nouvelle tendance ; je suis sûr que certaines personnes aimeraient acheter une telle réplique. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé avec 3Dfx, ils ont été acquis par NVIDIA en l'an 2000.



Quel travail incroyable ; bien fait et bien exécuté, Anthony ; nous vous saluons chaleureusement.



