Le QMiroPlus-201W est un nouveau routeur Mesh. Il devrait arriver dans les prochains jours. Après le QMiro-201W, QNAP nous propose une version plus évoluée. Si cette version Plus ne semble toujours pas offrir le Wi-Fi 6, le boitier possède une meilleure connectique et surtout 2 emplacements pour recevoir des disques durs 2,5 pouces ou des SSD. Un boitier hybride : routeur et NAS…







QNAP QMiroPlus-201W







C’est un peu par hasard que nous sommes tombés sur cette nouvelle référence. Après quelques recherches, nous avons trouvé des photos d’un organisme de certification de matériel sans-fil ainsi qu’un blog thaïlandais qui a pu récupérer un exemplaire auprès de QNAP. Une fois que l’on retire le cache avant, on a directement accès à 2 petits racks pour insérer des disques 2,5 pouces.



À l’arrière, le routeur-NAS dispose de 5 ports réseaux (HOST, WAN et trois autres numéros de 1 à 3). Le premier devrait servir à connecter le NAS en lui-même, de façon autonome (supposition). Le WAN sera à brancher à une connexion internet (modem, Box ou un autre routeur). Enfin, les 3 autres ports serviront à gérer votre réseau. Toujours à l’arrière, à côté du petit ventilateur, le boitier possède 2 ports USB 3.0. Un peu plus à gauche, nous avons l’emplacement pour l’alimentation externe et un bouton Reset juste au-dessous. Plus haut, on remarque la présence d’un bouton marche/arrêt à côté du ventilateur.



Prix et disponibilité



On ne sait pas s’il s’agit du design définitif ou d’un prototype. Ce qui est sûr, c’est que le produit ressemble beaucoup au QMiro-201W que nous avons présenté en début de semaine. Comme l’application mobile QuRouter indique déjà l’arrivée prochaine de ce produit, nul doute que ce dernier devrait être présenté… certainement après le Nouvel An chinois.



Concernant le tarif, nous n’avons malheureusement aucune information.



