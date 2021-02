IGOR'S LAB nous propose le test de la : Sapphire Radeon RX 6900XT Toxic.







En tant que client et connaisseur, on associe le Toxic à la variante la plus toxique et la plus rapide d'une série de cartes graphiques de Sapphire. L'histoire a connu plusieurs cartes graphiques très intéressantes qui, entre-temps, jouissent déjà d'un statut culte et sont de véritables objets de collection. Et puis il y a eu la Big Navi, 2021 et la Sapphire RX 6900XT Toxic. Cette carte est également rapide, mais c'est une variante refroidie à l'eau, sur laquelle les goûts vont probablement se diviser. Mais je ne veux pas prendre de l'avance sur le test, car il y a bien sûr beaucoup de superlatifs et de détails techniques qui valent vraiment la peine d'être écrits.







Avec la (Attention ! Nom officiel) - SAPPHIRE TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Carte graphique de jeu avec 16 Go de GDDR6, AMD RDNA™ 2. Par souci de simplicité, je l'appellerai encore Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic dans l'article, sinon les cartes et les légendes exploseraient. Voici donc un spécimen de RDNA2 particulièrement rapide (et donc légèrement plus assoiffé) sur ma table de bonnes actions, qui n'attend que d'être examiné plus en détail également. Cette phrase n'est pas nouvelle et s'applique également à chaque examen d'une carte graphique Big Navi.







IGOR'S LAB