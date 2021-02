Prix détaillés des cartes mères MSI B560 & H510.







Dans son dernier Insider show, MSI a parlé de ses prochaines cartes mères Z590, B560 et H510 qui prendront en charge les processeurs Intel 11e et 10e génération. MSI a également présenté les nouvelles fonctionnalités de ses cartes mères B560, tout en réduisant les prix de sa gamme de produits économiques de la série 500.

MSI détaille les prix des cartes mères B560 et H510, et présente également les nouvelles cartes Z590, des cartes d'entrée de gamme à moins de 200 dollars US avec support de la mémoire OC et limites de puissance déverrouillées



En commençant par les détails les plus importants que nos lecteurs aimeraient connaître sont les prix. MSI aura plusieurs cartes mères B560 et H510 dans sa gamme, qui seront toutes vendues à moins de 200 dollars américains. La carte mère la plus chère de la gamme B560 sera la MAG B560 Tomahawk WiFi, vendue à environ 189 Dollars, tandis que la carte mère la moins chère sera la MSI H510M-A Pro, vendue à 89 Dollars.



Vous trouverez ci-dessous la liste complète des cartes MSI B560 et H510 ainsi que leurs prix :







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Comme vous pouvez le voir, ce sont des prix plutôt décents, et c'est également une bonne chose que les offres H510 soient positionnées sur le segment des moins de 100 dollars américains. MSI confirme également que les cartes mères de la série B560 seront compatibles avec l'overclocking de la mémoire. La gamme B560 de MSI sera équipée d'au moins 6 couches de PCB qui leur permettront de gérer le transfert de signaux mémoire à grande vitesse. Le modèle haut de gamme, le B560I Gaming Edge WiFi, supportera des vitesses d'overclocking mémoire allant jusqu'à DDR4-5200 MHz, tandis que le reste de la gamme sera capable de gérer des vitesses allant jusqu'à DDR4-5066 MHz.



















Les cartes MSI Z590 et B560 seront également dotées d'une nouvelle fonction Memory Try It ! qui offre 100 jeux de paramètres pour les circuits intégrés de mémoire Samsung, Hynix, Micron, Nanya, PSC, CXMT, Spectek avec Comet Lake, et jusqu'à 500 jeux avec les processeurs Rocket Lake.







En plus de l'overclocking de la mémoire, les cartes mères MSI série 500 (Z590, B560, H510) seront dotées d'un support de limite de puissance déverrouillée. Ainsi, même si vous ne pourrez pas overclocker vos processeurs Intel de 10e ou 11e génération sur les cartes B560 et H510, vous pourrez obtenir des limites de puissance non verrouillées qui vous permettront de maintenir des horloges de boost plus longtemps, mais au prix d'une consommation d'énergie plus élevée. Vous pouvez sélectionner différents profils de limite de puissance en fonction de votre refroidissement. Les limites de puissance vont jusqu'à 255W (PL2) avec une limite de courant de 210 A.



Diapositives de la carte mère MSI B560 :























Cartes mères MSI Z590 de la série Unify



MSI a également présenté ses toutes nouvelles cartes mères de la série Z590 Unify, qui se déclinent en deux offres ATX standard, la Z590 Unify-X et la Z590 Unify, ainsi que la Mini-ITX Z590I Unify. La carte Z590 Unify est conforme au design RGB-Heaton et dispose d'un VRM 16 phases (90A) qui est alimenté par une double configuration de connecteurs à 8 broches. De grands dissipateurs en aluminium recouvrent les VRM et sont équipés d'un système de refroidissement par caloducs.







L'Unify sera livré avec quatre emplacements DDR4 DIMM tandis que l'Unify-X sera livré avec deux emplacements DDR4 DIMM mais permettra des vitesses DIMM plus rapides. La gamme Unify comprend des caractéristiques telles que le LAN Intel 2.5G, le WiFi 6E, le slot Triple Gen4 M.2 avec dissipateur thermique Shield Frozr, Audio Boost 5, Lightning USB 20G et un design orienté vers les overclockers extrêmes.







La Mini-ITX Z590I Unify est équipé d'un VRM 8 phases (90A) qui est alimenté par un seul connecteur à 8 broches. Il est équipé d'un dissipateur thermique Frozr avec un ventilateur actif sous la plaque d'entrée/sortie. La carte mère est équipée de deux ports Thunderbolt 4, d'un LAN Intel 2.5G, d'un WiFi 6E, de deux emplacements M.2, dont l'un est équipé d'un dissipateur thermique Frozr M.2 Shield, d'un seul emplacement PCIe Gen 4.0 x16 et d'une série de ports d'E/S. D'autres fabricants devraient annoncer le prix de leurs cartes mères B560 et H510 dans les prochains jours.



WCCFTECH