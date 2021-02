NVIDIA Nerfs Ethereum Hash Rate et lance un matériel CMP dédié au secteur minier.







Un des points critiques en cette période de forte demande de cartes graphiques est qu'une partie d'entre elles sont achetées par des utilisateurs professionnels qui cherchent à exploiter les cryptocurrences. Le lancement récent de nouvelles cartes, associé à des records sur le marché des cryptocurrences, a entraîné une renaissance de la communauté minière, qui pouvait jusqu'à récemment gagner ~15$/jour par carte graphique RTX 3090.



Ces mineurs professionnels achètent les cartes graphiques à la palette, contournant parfois les détaillants et s'adressant directement aux distributeurs, car ils peuvent garantir une vente par expédition complète en une seule fois. L'effet de choc est la diminution du nombre de cartes disponibles pour les joueurs qui cherchent à construire de nouveaux systèmes, ce qui entraîne le vidage des rayons et une hausse des prix pour la poignée de cartes qui parviennent jusqu'aux détaillants.



Afin d'offrir au moins une feuille de vigne aux joueurs, certains partenaires de cartes graphiques ont commencé par le passé à produire des cartes graphiques exclusivement destinées à l'industrie minière. Celles-ci n'avaient pas de sortie graphique, ce qui les rendait presque impossibles pour les cas d'utilisation de jeux, mais cela a permis de filtrer une partie du marché minier pour acheter ces cartes plutôt que d'en retirer les stocks des rayons pour les joueurs. C'était un mauvais pansement, et maintenant NVIDIA est allé plus loin pour séparer l'exploitation minière du jeu.



L'annonce faite par NVIDIA aujourd'hui est double : d'une part, elle concerne le lancement prochain du graphisme RTX 3060 le 25 février, et d'autre part, elle annonce une nouvelle gamme de matériel dédié au secteur minier.



RTX 3060 : Réduire de moitié le taux d'exploitation minière



L'un des principaux facteurs expliquant la vente des nouvelles cartes graphiques est leur capacité à exploiter les différentes cryptocurrences (notamment l'éthereum et d'autres pièces dérivées) et à offrir aux utilisateurs un semblant de rendement sur leur achat. L'exploitation minière nécessite du matériel et des logiciels, et c'est le côté logiciel que NVIDIA aborde avec cette première annonce.



Pour le prochain RTX 3060, les pilotes logiciels de cette carte graphique limiteront automatiquement à la moitié les taux de hachage des pièces de monnaie cryptographiques, ce qui réduira de moitié le montant qu'ils peuvent gagner. Pour ce faire, les pilotes logiciels détecteront les calculs en cours et limiteront l'accès au matériel pour ces opérations. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il s'agit d'une réduction de fréquence causée par les pilotes ou d'une simple limitation des opérations à la moitié du matériel, mais dans les deux cas, NVIDIA espère que cela dissuadera les mineurs professionnels d'acheter ces cartes si le rendement de celles-ci est réduit de moitié.



Mise à jour : NVIDIA a également confirmé que des restrictions de performances seront appliquées à ses pilotes Linux ainsi qu'à ses pilotes Windows. L'inclusion des pilotes Linux est incroyablement importante, car on pense que la plupart des mineurs professionnels utilisent Linux plutôt que Windows.



Aucun plan n'est annoncé pour les cartes actuellement sur le marché, peut-être parce que les pilotes de ces cartes permettent déjà une solution de calcul à plein régime, et que ceux-ci peuvent simplement conserver les anciens pilotes installés.



NVIDIA CMP : Silicium minier dédié à l'éthereum







De la même manière que les cartes "crypto" sans sortie vidéo étaient en train de faire leur apparition sur le marché pour trouver un équilibre, NVIDIA va plus loin en retirant entièrement les sorties vidéo du silicium. Il existe d'autres optimisations potentielles qui pourraient être faites pour la puissance et les performances, mais pour l'instant, NVIDIA se contente de dire que le silicium est sans graphisme. Il pourrait s'agir d'un mélange de silicium neuf personnalisé, ou simplement de silicium déjà fabriqué qui présente des défauts dans le pipeline de sortie vidéo.



Les nouvelles cartes minières dédiées NVIDIA CMP HX seront disponibles en quatre variantes jusqu'à 320 W, et auprès de partenaires autorisés, notamment ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, Palit et PC Partner. Ces cartes (ainsi que les pilotes) sont également conçues de manière à ce qu'un plus grand nombre de ces cartes puissent être activées dans un seul système.







Ce qui est intéressant ici, c'est que ces statistiques ne sont pas très bonnes.



Voici un aperçu de ce que font les cartes NVIDIA aujourd'hui, et vous pouvez voir pourquoi :







La seule façon pour que ces nouvelles cartes d'extension minière CMP HX aient un sens financier est qu'elles soient vraiment bon marché, autour de 600 dollars pour la 90HX, sinon les GPU de jeux de détail semblent être beaucoup plus efficaces.



NVIDIA ne donne pas plus de détails sur la date de mise sur le marché de ces cartes d'extension minières, à part le premier trimestre pour les plus lentes et le deuxième trimestre pour les plus rapides. Aucun mot sur les prix, ni sur les méthodes de distribution - il y a une chance que ces cartes ne soient vendues que par des distributeurs directement aux points de vente professionnels des mines. Par la palette. Notez que cela n'empêche pas la forte demande d'alimentation électrique. Ce marché en ressent également les effets.



Analyse : Cela va-t-il fonctionner ?



Les actions de NVIDIA surviennent alors que l'exploitation minière d'Ethereum a essentiellement brisé le marché de détail des GPU au cours des derniers mois - et il est fort probable qu'elle continuera à le faire pendant des mois à venir. Et si la vente de tous les GPU qu'ils peuvent fabriquer n'est pas une mauvaise chose pour NVIDIA à court terme, à long terme, un marché brisé risque de nuire à la marque et à la clientèle de NVIDIA, sans parler de la menace de voir toutes ces cartes minières revenir en force une fois que la bulle aura (encore) éclaté. Tout cela soulève une question très importante : cela va-t-il fonctionner ?



Pour le meilleur ou pour le pire, rien de ce que NVIDIA fait aujourd'hui ne changera fondamentalement les forces du marché à l'œuvre. Tant qu'Ethereum fonctionne à plus de 1 000 dollars environ, les mineurs peuvent réaliser un bénéfice net en utilisant des cartes vidéo pour l'exploitation minière - et donc les mineurs apprécient davantage le matériel que les joueurs. NVIDIA peut pousser les choses dans une direction ou une autre, mais même NVIDIA ne pourra pas battre les lois de l'offre et de la demande. Par conséquent, le problème ne disparaîtra vraiment que lorsque l'exploitation minière cessera d'être rentable, soit par la baisse du prix d'Ethereum, soit par l'inondation du marché par les cartes (et donc le niveau de difficulté).



En attendant, le mieux que NVIDIA puisse faire est d'essayer d'empêcher les mineurs de s'emparer des cartes vidéo grand public, ce sur quoi porte l'annonce d'aujourd'hui. Tout porte à croire que les mineurs se retrouveront avec la majeure partie des GPU - ce sont les forces du marché qui sont à l'œuvre ; les mineurs paient plus cher - mais si NVIDIA peut au moins faire en sorte que la carte vidéo la plus rapide en stock à Newegg soit meilleure qu'une GT 1030, alors c'est une grande amélioration par rapport à la situation actuelle.



Rendre les cartes GeForce grand public moins agréables pour les mineurs sera certainement l'étape la plus importante, mais malheureusement aussi la plus difficile à réaliser. La détection d'Ethereum est assez facile, mais comme le blocage se fait au niveau du conducteur, il est aussi extrêmement vulnérable à la mise en place de correctifs. Les mineurs n'ont besoin de pirater qu'un seul pilote, et ensuite chaque carte RTX 3060 d'ici peut être utilisée pour l'exploitation minière en utilisant ce pilote. NVIDIA met essentiellement en œuvre une DRM basée sur les pilotes, qui n'a pas toujours bien fonctionné sur le long terme.







Ce qui ne veut pas dire que l'approche de l'accélérateur ne fonctionnera pas. Mais il y a de fortes chances pour que cela ne fonctionne pas très longtemps, surtout avec des mineurs aussi motivés financièrement pour contourner le problème. Pour compliquer les choses, NVIDIA livre du matériel et des pilotes pour le RTX 3060 mobile depuis fin janvier dans le cadre de la série RTX 30 pour les ordinateurs portables, de sorte que les pirates ont déjà un point de départ pour un code GA106 "propre".



En passant, c'est aussi la raison pour laquelle NVIDIA ne peut rien faire pour les cartes vidéo RTX existantes déjà sur le marché. Même si NVIDIA introduit le code d'étranglement Ethereum dans les futurs pilotes, les mineurs peuvent simplement utiliser les pilotes existants. En d'autres termes, NVIDIA ne peut pas remettre le génie dans la bouteille ; ils peuvent seulement essayer d'empêcher d'autres génies d'en sortir.



C'est pourquoi le deuxième aspect de la stratégie de NVIDIA - l'introduction d'une gamme de cartes dédiées aux mines - a plus de chances d'avoir un impact durable. Même si cela n'aidera probablement ni à l'offre de cartes vidéo grand public ni à la forte demande, cela aidera au moins NVIDIA à gérer le nombre de cartes proposées aux consommateurs par rapport aux mineurs.



Je n'essaierai pas d'attribuer trop de choses aux motivations spécifiques de NVIDIA, mais en fin de compte, NVIDIA a construit un empire sur une segmentation du marché très rigidement définie, donc siphonner les mineurs dans leur propre catégorie joue en faveur des forces de NVIDIA. En plus d'un contrôle plus spécifique sur les attributions de produits, les cartes réservées aux mineurs permettent à NVIDIA de fixer le prix de ces cartes en fonction de la situation du marché, sans perturber le marché des consommateurs. Et, ce qui est peut-être le plus important pour NVIDIA, les cartes réservées aux mineurs ne feront pas un retour en force sur le marché des cartes vidéo d'occasion une fois que la bulle aura éclaté. La gueule de bois cryptographique qui en résulte par rapport à la dernière fois a fait beaucoup de tort à NVIDIA (et à AMD), et ils vont donc s'empresser de l'éviter.



Mais les mineurs vont-ils acheter des cartes réservées à l'industrie minière ? C'est une question plus nébuleuse. La capacité à se débarrasser des cartes usagées dans les bras des joueurs est une partie importante du calcul financier des mineurs, car cela signifie que leur investissement matériel ne devient pas inutile du jour au lendemain. Par conséquent, les cartes réservées aux mineurs ne sont pas aussi souhaitables. D'un autre côté, étant donné la difficulté d'obtenir des cartes vidéo en ce moment, même une carte réservée aux mineurs est mieux que rien si vous voulez commencer à exploiter des mines à des fins lucratives dès aujourd'hui. Actuellement, les mineurs prennent pratiquement tout ce qu'ils peuvent obtenir, et NVIDIA semble certainement compter sur cela pour continuer.



En fin de compte, l'introduction de cartes réservées à l'exploitation minière sera probablement la moitié la plus réussie de l'annonce faite par NVIDIA aujourd'hui. Il est clair que le marché minier ne va pas disparaître de sitôt, et en attendant, il est dans l'intérêt de NVIDIA d'essayer de le contrôler afin qu'il ne continue pas à faire des ravages sur le marché des cartes vidéo grand public.



Quant aux consommateurs qui cherchent à se procurer une carte vidéo pour jouer, l'annonce d'aujourd'hui est probablement un peu décevante. Il n'est certainement pas dommage que NVIDIA essaie de mieux contrôler le marché et d'éloigner les mineurs des cartes vidéo grand public, mais il est peu probable que cela les arrête complètement étant donné les bénéfices en jeu. En d'autres termes, je ne m'attends pas à ce que le RTX 3060 soit plus disponible que les autres cartes RTX de NVIDIA, mais je reconnais à NVIDIA le mérite d'avoir essayé avec l'annonce d'aujourd'hui. Au moins, aujourd'hui est un premier pas vers une solution à long terme pour ce qui pourrait devenir un problème à long terme.



