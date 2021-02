AORUS nous propose un nouveau PC portable : Le 15G YC-8FR2450SH.















Spécialement conçu pour les joueurs extrêmes de haut niveau, le portable de jeu professionnel AORUS répond aux normes les plus exigeantes en matière de conception et de performances pour jouer au plus haut niveau. De l'affichage premium à 240 Hz de taux de rafraîchissement au tout nouveau GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX série 30, l'ultra-performance permet une immersion totale dans le jeu. Le design primé du clavier RVB rétro-éclairé par touche s'intègre parfaitement dans le châssis léger de 2 kg, le plus léger de sa catégorie. 8 heures d'autonomie de fonctionnement pour une expérience de jeu à tout moment.



Il faut un héros pour faire un héros - CS : La meilleure équipe de sport électronique du monde, certifiée G2 Esports



AORUS 15G est reconnu et certifié par l'équipe de renommée mondiale, G2 Esports. Avec des performances puissantes et une fréquence de rafraîchissement ultra élevée (jusqu'à 240 Hz), elle offre aux joueurs des normes d'excellence en matière de sports électroniques. Cela vous donne l'avantage dans les titres de jeux compétitifs comme CS:GO ou Fortnite. L'AORUS 15G vous donne la possibilité de savoir ce que cela fait de faire partie de l'équipe pro G2 Esports. Faites équipe avec AORUS & GAME LIKE A PRO !



LA PIÈCE ULTIME : NVIDIA GeForce RTX Série 30 GPU pour ordinateurs portables



GeForce RTX La série 30 propulse les ordinateurs portables les plus rapides du monde pour les joueurs et les créateurs. Ils sont construits avec l'architecture primée Ampere - l'architecture RTX de 2e génération de NVIDIA - avec de nouveaux RT Cores, Tensor Cores et des multiprocesseurs de streaming pour des graphismes ray-tracés les plus réalistes et des fonctions d'IA de pointe.



Un refroidissement inégalé, Battez-vous toute la journée et toute la nuit sans perdre votre sang-froid.

Exclusivité WINDFORCE



Technologie de refroidissement à l'infini par le cuivre plein. La technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity permet aux joueurs de garder leur sang-froid et de vaincre l'adversaire sur le champ de bataille !



Réglage de l'optimiseur de jeu en un clic. Microsoft Azure AI Auto Optimize.



L'AORUS est doté de la technologie révolutionnaire de l'IA azurée de Microsoft. L'intelligence artificielle sait que le jeu fonctionne et règle dynamiquement la puissance du CPU et du GPU pour des performances de jeu optimales. Tout est fait automatiquement, de sorte que les joueurs n'ont pas besoin de faire des réglages supplémentaires.



Ultra-haute vitesse, plus de temps de chargement. Equipé d'un SSD ultra-rapide.







Les joueurs ont toujours rêvé de vitesse et d'extensibilité en matière de stockage sur ordinateur portable. AORUS est entièrement équipé de 2 emplacements SSD PCIe 3.0 x4 à haut débit qui permettent aux joueurs de lire des fichiers volumineux ou de lancer des jeux en quelques secondes. Ayez une longueur d'avance sur le jeu !



Visez et frappez ! Tuez vos ennemis en un instant.



Battez vos propres records avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz !



Equipé d'un écran de jeu à 240 Hz avec une gamme de couleurs NTSC de 72 % qui fait ressortir les vraies couleurs du jeu. La fréquence de rafraîchissement élevée de 240 Hz supprime le flou de mouvement et ne laisse qu'une image parfaitement lisse. Une vue claire de l'ennemi est la clé de la victoire !



Des scènes de jeu exquises présentées sous leur forme réelle



Chaque produit est soumis à un calibrage des couleurs Pantone de X-Rite. AORUS ne se contente pas d'offrir un écran révolutionnaire, chaque écran est également réglé par le calibrage Pantone X-Rite avant de quitter l'usine. Avec une précision de Delta E<13, attendez-vous à un écran qui affiche des couleurs exceptionnelles, comme l'a voulu le créateur du jeu.



Une énorme capacité de batterie et pourtant légère comme une plume !



Jusqu'à 8 heures d'utilisation, pour un poids de 2 kg seulement. Outre ses performances exceptionnelles, la portabilité fait de l'AORUS 15G le portable le plus puissant et le plus polyvalent du monde. L'AORUS 15G possède un châssis de 2 kg, est livré avec une batterie longue durée de 99 heures et peut offrir 8 heures d'utilisation ! C'est la plateforme de jeu portable ultime dont tous les joueurs rêvent !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 2 999.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



