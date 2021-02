KOLINK nous propose une nouvelle alimentation : La Core 700W.











KOLINK CORE PSU - 700W - 80 PLUS



En plus de nombreux châssis à bas prix, pourtant très réputés, et d'une vaste gamme d'accessoires, la marque Kolink propose déjà des alimentations longues de différentes classes de performances. Après son entrée réussie sur le marché européen des alimentations pour PC fin 2015, Kolink travaille maintenant avec la série Core et montre que des alimentations particulièrement économiques sont possibles sans que le client ne soit obligé de renoncer aux caractéristiques de qualité de base. Une alimentation Kolink-Core fournit tout ce qui est vraiment important, tout en préservant les fonctionnalités les moins importantes. Les cœurs sont donc techniquement solides, mais toujours à peine plus chers que les produits pratiquement sans nom.



Kolink utilise par exemple le certificat 80 Plus pour la série d’entrée de gamme, qui garantit une efficacité de plus de 80% à partir de 20% d’utilisation à 115 volts. Sur le réseau européen 230 volts, tous les modèles de la série Core répondent aux exigences du règlement de l'UE n ° 617/2013. Depuis juillet 2014, cela a probablement nécessité une efficacité minimale de 82 à 85% pour toutes les alimentations utilisées dans des ordinateurs complets. Les exigences obligatoires en matière de consommation d'énergie en veille et d'efficacité en veille étant également respectées, les alimentations électriques de base Kolink constituent donc un choix peu coûteux, mais sûr, pour tous les intégrateurs et les entreprises de systèmes.



Le fait que Kolink soit familiarisé avec ses produits d'entrée de gamme est également évident dans les équipements avec connexions. Le modèle de 700 watts proposé ici comprend un connecteur EPS12V 4 + 4 broches pour le processeur, ainsi que quatre connecteurs 6 + 2 broches au total pour la carte graphique, en plus du connecteur ATX 20 + 4 broches pour la carte mère. Cinq connecteurs SATA et trois connecteurs Molex sont disponibles pour les autres composants. Le Kolink Core 700 Watt peut donc prouver ses performances à tout moment dans des systèmes réels. Même les systèmes de jeu avec des bandes SLI et Crossfire de cartes graphiques haut de gamme sont alimentés sans problème par cette alimentation à faible coût.



Il convient également de noter que Kolink - qui fait malheureusement partie de la minorité des marques d’alimentation en énergie - effectue entièrement la conception du produit et le contrôle de la qualité finale en Europe avant la livraison aux détaillants spécialisés, aux intégrateurs de systèmes et aux clients finaux. Malgré les prix agressifs, ces produits sont des produits de détail à part entière répondant aux besoins des clients européens, dont la qualité est garantie à tout moment par les fabricants. En fin de compte, une alimentation doit fonctionner de manière fiable pour que l'ordinateur fonctionne correctement.



De nombreux utilisateurs de cette classe de prix apprécieront les économies : Kolink fournit toutes les alimentations sans câble d'alimentation, qui protège l'environnement et réduit les coûts, alors que la plupart des acheteurs potentiels disposent déjà de câbles déjà disponibles chez eux. Kolink a également un style puriste en matière d’optique: les cordes de câbles sont maintenues ensemble par des attaches de câble pratiques au lieu de manchons élaborés. La surface est simplement laquée noir, de sorte que l'alimentation du PC est à peine perceptible. En bref, si vous n’avez qu’un budget limité, l’alimentation de base est actuellement le meilleur choix.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 74.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



KOLINK