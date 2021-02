ENERMAX lance le refroidisseur AIO LIQMAX III ARGB 360 White Edition.



ENERMAX annonce la nouvelle édition blanche du LIQMAX III ARGB 360 en Europe. Le nouveau modèle est équipé d'un radiateur blanc, d'une section de pompe et de ventilateurs RGB avec un cadre et des pales blancs. Le LIQMAX III ARGB 360 White d'ENERMAX est conçu pour supporter les technologies de synchronisation RGB de la carte mère. Un contrôleur séparé pour une utilisation autonome est inclus dans la livraison. Les trois ventilateurs et le bloc d'eau fournissent un éclairage ARGB vibrant avec des effets arc-en-ciel spectaculaires.







Une présentation des produits : Cliquez ICI.



La série LIQMAX III ARGB d'ENERMAX se caractérise par la conception brevetée à double chambre qui isole la pompe du liquide de refroidissement chauffé, prolongeant ainsi la durée de vie du refroidisseur. Le liquide de refroidissement froid entre dans la première chambre avec la pompe à l'intérieur et est ensuite forcé à travers la plaque froide en absorbant la chaleur. Le liquide de refroidissement chauffé est collecté dans la deuxième chambre puis transportée vers le radiateur pour être refroidi.



L'entrée centrale du liquide de refroidissement (CCI) injecte le liquide de refroidissement dans la zone centrale au-dessus de l'unité centrale et le distribue uniformément sur la plaque froide en utilisant la technologie brevetée des canaux de dérivation (SCT). Il en résulte un chemin d'écoulement du liquide de refroidissement plus court et un transfert de chaleur plus rapide. Le bloc d'eau Aurabelt du refroidisseur LIQMAX III RGB est équipé de LED RGB conçues pour la synchronisation avec les cartes mères RGB d'ASRock, ASUS, GIGABYTE et MSI.



ENERMAX LIQMAX III ARGB Caractéristiques



- Le waterblock à double chambre maintient la pompe au frais et prolonge la durée de vie du refroidisseur,

- Conception de l'entrée centrale du liquide de refroidissement pour un transfert de chaleur plus rapide,

- Waterblock Aurabelt avec LED RGB adressables,

- Ventilateurs à double pale convexe avec LED ARGB au centre du ventilateur,

- Tubes tissés en caoutchouc polyamide multicouche,

- Contrôleur ARGB pour utilisation autonome inclus,

- Prise en charge du socket Intel LGA1200 et du socket AMD AM4.



Prix et disponibilité



ENERMAX LIQMAX III ARGB 360 White Edition [ELC-LMT360-W-ARGB] : 124.90 euros, c'est le prix de vente conseillé par le fabricant, TVA comprise.



Pour en savoir plus sur le refroidisseur de CPU liquide tout-en-un LIQMAX III ARGB, Cliquez ICI.



VORTEZ