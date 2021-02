LIAN LI 2021 Digital Expo : La marque nous présente des nouveaux boitiers PC.



LIAN LI accueille son deuxième événement en ligne avec l'EXPOSITION NUMÉRIQUE LIAN LI 2021, qui sera présentée pour la première fois le 18 février à 9h EST sur YouTube. Le 2021 DIGITAL EXPO dévoile les produits qui seront bientôt lancés, avec les nouvelles éditions des O11D MINI et UNI FANS, ainsi que des regards exclusifs sur quatre prototypes. Chaque prototype fera l'objet d'un examen approfondi par des experts de Youtube en matière d'études de cas. Regardez la première de YouTube qui sera diffusée en direct plus tard dans la journée à partir de ce moment.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



LIAN LI Q58







Le LIAN LI Q58, un boîtier SFF de 14,3 litres, est équipé de panneaux articulés divisés en verre trempé et en maille d'aluminium, et d'un panneau frontal en aluminium massif bicolore. Avec le support des MINI-ITX, des GPU de 320 mm de long et des radiateurs jusqu'à 280 mm, le Q58 est capable de supporter une variété de configurations avec des alimentations SFX ou ATX grâce à un plateau de carte mère réglable qui peut être déplacé pour plus de dégagement.



LIAN LI A4-H2O







Fruit d'une collaboration avec DAN Cases d'Allemagne, le LIAN LI A4-H2O est un cas de SFF à seulement 10,4L. Inspiré de l'A4-SFX original, le A4-H2O, entièrement en aluminium, offre un look raffiné et un design épuré. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et les alimentations SFX ou SFX-L, l'A4-H2O peut s'intégrer dans n'importe quel GPU jusqu'à 315 mm de longueur et 2,7 fentes d'épaisseur, et dans n'importe quel 240 AIO avec un dégagement du bloc CPU de 56 mm. Les mailles du boîtier A4-H2O en haut, à droite et à gauche offrent un flux d'air suffisant pour une bonne gestion thermique. De plus, le A4-H20 dispose de beaucoup d'espace de stockage avec des supports pour 2 SSD derrière le panneau avant.



LIAN LI V3000+







Refonte de la V3000 originale, la V3000+ est un boîtier pleine tour modernisé en aluminium qui maîtrise le refroidissement par eau, la circulation de l'air, la modularité, le stockage et la compatibilité des composants haute performance. Prenant en charge jusqu'à trois radiateurs de 480 mm plus un radiateur de 360 mm, seize ventilateurs de 120 mm, deux systèmes, deux blocs d'alimentation et un GPU horizontal ou vertical d'une longueur maximale de 420 mm, le V3000+ est le châssis de bureau ultime pour les systèmes performants. Le V3000+ peut accueillir jusqu'à 16 disques durs ou 19 SSD, ce qui est suffisant pour transformer ce boîtier en un puissant serveur de stockage. Avec un panneau en verre trempé sur la gauche, un panneau supérieur et des panneaux de protection en maille, des panneaux latéraux avant et droit pleins, le V3000+ comprend également des accents RVB autour du panneau avant qui peut être contrôlé par une télécommande à montage magnétique.



LIAN LI O11D EVO







Conçu comme un O11 Dynamic optimisé pour le flux d'air, le LIAN LI O11D EVO offre les caractéristiques du O11D XL dans l'empreinte du O11 Dynamic. Les deux panneaux en aluminium en haut et sur le côté droit sont dotés d'un grillage redessiné qui agit comme un filtre à poussière tout en fournissant au système un flux d'air sans précédent. La bande d'aluminium à l'avant du boîtier est un panneau basculant qui recouvre les boutons de commande du boîtier, ainsi qu'un boîtier SDD en option pour deux SSD ou disques durs de 2,5". En termes de compatibilité, l'O11D EVO prend en charge les cartes mères allant de l'E-ATX au MINI ITX, les GPU jusqu'à 445 mm de long et les blocs d'alimentation jusqu'à 200 mm de long. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de placer leur GPU à côté de la carte mère, en position verticale. Quant aux radiateurs, ventilateurs et supports de stockage, trois supports modulaires pouvant être disposés soit pour 280/360 radiateurs/ventilateurs, soit pour des SSD/DHD de 2,5"/3,5" sont inclus.



LIAN LI a également des mises à jour de ses produits primés qui seront lancés dans les prochains mois. La MINI O11D ajoute une édition Snow avec un intérieur et un extérieur entièrement blanc, en supprimant les accents noirs de la version blanche précédente. Les alimentations SFX seront fournies avec la O11D MINI dans les éditions SP750 et SP850. En outre, la deuxième génération de la série de ventilateurs d'interconnexion innovants, UNI FAN AL120 et AL140, et une mise à jour de L-Connect avec plus d'options logicielles et la possibilité de contrôler tous les dispositifs RGB de LIAN LI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VORTEZ