SteelSeries lance les tapis de souris PUBG x SteelSeries en édition limitée.



SteelSeries lance sa dernière édition limitée de périphériques de jeu - la collection de tapis de souris PUBG x SteelSeries. La collection PUBG x SteelSeries est une collaboration exclusive avec trois artistes uniques qui ont créé des designs personnalisés pour les jeux de Battle Royale les plus populaires de tous les temps. Procurez-vous ces colliers exclusifs pour une durée limitée. Les éditions limitées sont des produits exclusifs aux membres de SteelSeries.







SteelSeries QcK Large PUBG Jay Flow Edition







Le tapis de souris Jay Flow Edition célèbre le moment préféré de l'artiste dans PUBG : le voyage autour du monde avec vos amis.



- Design en édition limitée avec l'art du road trip de Jay Flow,

- Tissu microtissé exclusif QcK pour un contrôle maximal,

- Optimisé pour les mouvements de suivi des IPC faibles et élevés,

- Durable et lavable pour un nettoyage facile,

- 450 mm x 400 mm x 2 mm.



Prix : 19.99 Dollars.



SteelSeries QcK Large PUBG SoulSeller Edition







Le tapis de souris SoulSeller Edition apporte à PUBG un personnage paisible mais mortel inspiré du reggae.



- Design en édition limitée avec l'art inspiré du reggae de SoulSeller,

- Tissu microtissé exclusif QcK pour un contrôle maximal,

- Optimisé pour les mouvements de suivi des IPC faibles et élevés,

- Durable et lavable pour un nettoyage facile,

- 450 mm x 400 mm x 2 mm.



Prix : 19.99 Dollars.



SteelSeries QcK Large PUBG Koma Edition







Le tapis de souris de l'édition Koma présente "Pop Uzi", un graffiti lumineux qui contraste avec le monde autrement grenu de PUBG.



- Le design de l'édition limitée présente les graffitis lumineux de Koma,

- Tissu microtissé exclusif QcK pour un contrôle maximal,

- Optimisé pour les mouvements de suivi des IPC faibles et élevés,

- Durable et lavable pour un nettoyage facile,

- 450 mm x 400 mm x 2 mm.



Prix : 19.99 Dollars.



Découvrez tous les jeux et produits artistiques exclusifs en édition limitée de ce mois-ci, en Cliquant ICI.



