Intel Rocket Lake-S atterrit le 15 mars, Alder Lake-S utilise le processus SuperFin 10 nm amélioré.



Dans la dernière série de rumeurs, nous avons reçu aujourd'hui des nouvelles vraiment intéressantes concernant la prochaine gamme de processeurs pour ordinateurs de bureau d'Intel. Grâce aux médias du HKEPC, nous avons des informations sur la date de lancement de la gamme de processeurs Rocket Lake-S d'Intel et des détails sur Alder Lake-S. En commençant par le Rocket Lake, Intel n'a pas dévoilé la date exacte de disponibilité de ces processeurs. Cependant, grâce au HKEPC, nous avons des informations selon lesquelles Rocket Lake atterrira dans nos mains le 15 mars. Avec les chipsets de la série 500 déjà lancés, les consommateurs attendent maintenant que les processeurs arrivent aussi, afin de pouvoir coupler leurs nouveaux SSD PCIe 4.0 NVMe avec la dernière génération de processeurs.







En ce qui concerne la prochaine génération de la conception Alder Lake-S, Intel utiliserait son procédé SuperFin 10 nm amélioré pour la fabrication de ces processeurs. Cela signifierait que le nœud est plus efficace que le SuperFin 10 nm ordinaire présent sur les processeurs Tiger Lake, et certaines améliorations comme de meilleures fréquences sont attendues. Alder Lake devrait utiliser une configuration à gros noyaux, les petits noyaux étant de type Gracemont, et les gros noyaux de type Golden Cove. La magie de Golden Cove devrait entraîner une amélioration de 20 % de la CIB par rapport à Willow Cove, qui existe aujourd'hui dans les modèles de Tiger Lake. Associé à la technologie PCIe 5.0 et DDR5, Alder Lake ressemble à une mise à niveau convaincante qui arrivera en décembre de cette année. La photo ci-dessous montre l'échantillon technique du processeur LGA1700 d'Alder Lake-S.



VIDEOCARDZ