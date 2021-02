Toshiba annonce des disques durs de 18To de la série MG09.



Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) annonce la sortie de la série de disques durs MG09 de 18 To, les premiers modèles de disques durs Toshiba à enregistrement magnétique assisté par énergie. La série MG09 est dotée de la troisième génération de disques Toshiba scellés à l'hélium (9 disques) et de la technologie innovante FC-MAMR (Contrôle de flux - Enregistrement magnétique assisté par micro-ondes) de Toshiba, pour faire passer la densité de l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR) à 2 To par disque, soit une capacité totale de 18 To.



Les livraisons d'échantillons de disques durs de 18 To de la série MG09 aux clients devraient commencer de manière séquentielle à la fin du mois de mars 2021. Avec une capacité de 12,5 % supérieure à celle des modèles précédents de 16 To, les disques CMR MG09 de 18 To sont compatibles avec la plus large gamme d'applications et de systèmes d'exploitation. Les MG09 sont adaptés aux charges de travail de lecture et d'écriture aléatoire et séquentielles mixtes dans les cas d'utilisation de centres de données traditionnels et à l'échelle du nuage. Le MG09 offre des performances de 7 200 tr/min, une charge de travail de 550 To par an et un choix d'interfaces SATA et SAS, le tout dans un format standard de 3,5 pouces scellé à l'hélium, à faible consommation d'énergie.







La série MG09 illustre l'engagement de Toshiba à faire progresser la conception des disques durs afin de répondre aux besoins évolutifs en matière de dispositifs de stockage dans les serveurs en nuage et les infrastructures de stockage d'objets et de fichiers. Grâce à son efficacité énergétique améliorée et à sa capacité de 18 To, la série MG09 permet aux infrastructures dans le nuage de faire progresser la densité de stockage afin de réduire les dépenses d'investissement et d'améliorer le coût total de possession (TCO). Alors que la croissance des données se poursuit à un rythme explosif, le MG09 de 18 To doté de la technologie FC-MAMR aidera les fournisseurs de services en nuage et les concepteurs de solutions de stockage à atteindre des densités de stockage plus élevées pour le stockage en nuage, le stockage hybride en nuage et le stockage en rack sur site.



"La nouvelle série MG09 de 18 To de Toshiba offre de nouveaux niveaux de densité de stockage et d'efficacité énergétique à nos clients de solutions de stockage et de cloud computing soucieux des coûts. Notre technologie de disque dur est capable d'atteindre les objectifs critiques de nos clients en matière de coût total de possession à un coût de quelques centimes par Go", a déclaré Shuji Takaoka, directeur général de la division des ventes et du marketing des produits de stockage chez Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. "Notre conception de troisième génération à 9 disques scellés à l'hélium fournit une base testée sur le terrain pour atteindre une capacité massive de 18 To. L'ajout de la technologie innovante FC-MAMR de Toshiba fait passer la capacité CMR à 18 To, ce qui assure la compatibilité avec la plus large gamme d'applications et d'environnements d'exploitation".



