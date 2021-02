TECHPOWERUP nous propose le test du : Samsung 980 Pro 1 To SSD NVMe.



En tant que leader mondial de la technologie numérique, Samsung fabrique pratiquement tous les types d'appareils électroniques auxquels vous pouvez penser. Leurs produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde entier.



En tant que leader dans la production de DRAM et de mémoires flash, il n'est pas surprenant qu'ils soient également un acteur important dans le domaine des SSD. Leurs SSD des séries EVO et PRO sont très populaires parmi les utilisateurs de mises à niveau, les constructeurs de systèmes et les enthousiastes.







Aujourd'hui, nous passons en revue le Samsung 980 Pro SSD, un lecteur NVMe M.2 haut de gamme qui prend en charge l'interface PCI-Express 4.0. En interne, le Samsung 980 Pro utilise le nouveau contrôleur "Elpis" à huit canaux de Samsung. Tout ce qui se trouve sur la 980 Pro est produit par Samsung - les puces flash sont leur V-NAND v6, qui utilise entre 110 et 136 couches de TLC. Une puce DRAM est également incluse - elle fournit 1 Go de stockage pour les tables de correspondance du SSD.



Samsung propose le 980 Pro dans des capacités de 250 Go (90 Dollars), 500 Go (135 Dollars), 1 To (230 Dollars) et 2 To (460 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW respectivement. Samsung offre une garantie de cinq ans pour le 980 Pro.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP