SAMSUNG nous propose un nouvel écran de 32 pouces : Le Odyssey C32G75TQSR.















Une immersion parfaite



Le 1er écran incurvé 1000R qui s’adapte parfaitement à votre champ de vision pour une expérience plus immersive.



Une qualité d'image époustouflante



Le QLED, HDR600 et la résolution WQHD s'assemblent pour une image spectaculaire de netteté, détails et couleurs.



Un design futuriste



Dans cette aventure, chaque détail compte ! Odyssey allie design et éclairage futuriste pour un setup gaming encore plus impressionnant.



Conçu pour la victoire



240Hz RapidCurve, Temps de réponse de 1ms et compatibilité G-Sync pour vous assurer les meilleures performances.



La courbure parfaite



Grâce à sa courbure 1000R unique au monde, soyez assurés de pouvoir jouer plus longtemps et de vivre le jeu plus intensément.



Technologie HDR600



La technologie HDR600 augmente les contrastes dans les zones sombres tout en limitant les effets d’éblouissement dans les zones éclairées.



Résolution WQHD



Une image plus réaliste que jamais. Avec 1,7 fois plus de densité de pixels que le Full HD, la résolution WQHD offre des images incroyablement détaillées et d'une netteté exceptionnelle. Profitez d’une vue du jeu élargie et profitez pleinement de l’action.



Design avant-gardiste



Choisissez parmi les 5 modes de couleurs futuristes pour personnaliser l'arrière de l'écran.



Rapide, fluide, performant



Jouez pour la victoire. Grâce à son taux de rafraichissement ultra-rapide de 240Hz et un temps de réponse de 1ms, vous vaincrez tous vos adversaires.



Compatible G-Sync



La compatibilité G-Sync permet de synchroniser la carte graphique de votre PC avec l’écran pour éliminer les lags et déchirures d’image. Les scènes de jeu rapides et complexes sont plus fluides grâce à l’AMD FreeSync Premium Pro.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 02 avril 2021.



Le prix sera de : 699.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SAMSUNG