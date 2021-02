Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIQUE : Un AIO de 360 mm pour le refroidissement !



Voici quelques unes des premières photos de la Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC, le produit phare de la société [espérons-le], jusqu'à ce qu'elle décide de faire revivre même la marque "Atomic". Ce produit est doté d'une solution de refroidissement hybride liquide+air, semblable à celle du RX 6900 XT LC d'ASUS ROG STRIX. Un refroidisseur de liquide tout-en-un, en boucle fermée, extrait la chaleur du GPU et de la mémoire, tandis qu'un dissipateur de chaleur avec un ventilateur à bruit optimisé gère les accessoires tels que le VRM.















La partie AIO CLC de la carte est caractérisée par un grand radiateur de 360 mm x 120 mm, avec un trio de ventilateurs ARGB éclairés de 120 mm inclus. Un tube à manches en nylon le relie à la carte. Sur le côté de la carte, nous voyons des embellissements ARGB le long du ventilateur de 100 mm, et le carénage du refroidisseur. La carte est alimentée par un trio de connecteurs d'alimentation, et VideoCardz signale qu'il pourrait s'agir d'une combinaison de deux 8-pin et d'un 6-pin. Nous pouvons également repérer un interrupteur double BIOS. La vitesse d'horloge de la carte est encore inconnue, nous pensons qu'elle sera supérieure à celle des cartes NITRO+ refroidies par air.







La carte est maintenant disponible sur le site de Newegg au prix de 1 640 Dollars.



VIDEOCARDZ