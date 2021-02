Firmware 2B2QGXA7 pour le SSD Samsung 980 PRO.



Le SSD Samsung 980 PRO est, pour rappel, le premier SSD de la marque à supporter la norme PCIe 4.0 (en x4) afin de doubler les débits théoriques par rapport au précédent modèle 970 PRO basé sur PCIe 3.0. Samsung annonce en effet des débits séquentiels en lecture de 7 000 Mo/s et de 5 000 Mo/s en écriture pour peu bien sûr de disposer d'une configuration compatible à savoir pour le moment un processeur AMD Ryzen 3000 Series ou Ryzen 5000 Series et un chipset B550 ou X570. Pour le reste, le 980 PRO est toujours proposé au format M.2 2280, utilise le protocole NVMe ainsi que de la mémoire V-NAND MLC mais de nouvelle génération.







Si nous faisons ce petit récapitulatif au sujet du 980 PRO c'est parce que Samsung vient discrètement de lui offrir une mise à jour logicielle sous la forme du firmware 2B2QGXA7 aussi bien disponible automatiquement dans l'application de maintenance Magician 6 qu'en image ISO utilisable avec une clé USB bootable.



Hélas, Samsung est extrêmement discret et ne donne strictement aucune information sur ce micrologiciel 2B2QGXA7 par rapport à la version originale 1B2QGXA7. Toutefois, il nous semblerait plausible que celui-ci permette de corriger les quelques soucis de performances observés avec le 980 PRO par de nombreux utilisateurs.



Dans certains cas de figure, les performances du 980 PRO peuvent littéralement s'effondrer pour atteindre parfois tout juste le niveau d'un SSD SATA standard donc très loin de ce que l'on est en droit d'attendre d'un SSD NVMe qui plus en en PCI Express Gen 4 ! Cela reste une supposition de notre part et il faudra attendre que Samsung veuille bien donner plus d'informations sur ce firmware 2B2QGXA7 ou bien faire soi-même des tests de performances pour en avoir le cœur net.



A noter que les SSD 980 PRO sortis d'usine ces dernières semaines mais aussi ceux fournis récemment à la presse pour ses tests sont équipés d'office du dernier firmware 2B2QGXA7.



Par ailleurs, nous avons interrogé Samsung sur l'éventualité de voir un jour le SSD 980 PRO pris en charge par le pilote NVMe propriétaire du fabricant et ainsi rejoindre les autres SSD NVMe Samsung 900 Series (950/960/970). Le fabricant n'a souhaité pour le moment faire aucun commentaire ni donner aucune date de sortie...



Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'ETA ou d'informations officielles concernant un conducteur NVMe pour la 980 PRO.



SSD concernés



- 980 PRO 250 Go (MZ-V8P250),

- 980 PRO 500 Go (MZ-V8P500),

- 980 PRO 1 To (MZ-V8P1T0),

- 980 PRO 2 To (MZ-V8P2T0).



Téléchargement



- Firmware 2B2QGXA7 pour les SSD Samsung 980 PRO : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 6.2.1.260 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



