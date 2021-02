La souris sans fil ROG Keris est désormais disponible.



Plus tôt cette année, ASUS a lancé la souris de jeu ROG Keris Wireless, dotée d'une connectivité tri-mode, d'un capteur ROG 16 000 DPI spécialement réglé, de prises d'interrupteur exclusives, de touches L/R en polymère PBT, de boutons latéraux interchangeables, de pieds ROG Omni Mouse, de ROG Paracord et d'un éclairage ASUS Aura Sync RGB. Le ROG Keris Wireless peut être connecté de l'une des trois façons suivantes : sans fil rapide à 2,4 GHz, Bluetooth LE économe en énergie ou USB filaire. Le capteur de qualité pour les jeux est doté d'une résolution de 16 000 DPI, d'une accélération maximale de 40G et d'une vitesse maximale de 400 IPS.







La ROG a été aidé par des joueurs professionnels pour obtenir un design ergonomique exceptionnel. La souris de jeu est également équipée du nouveau Micro Switch ROG avec une durée de vie impressionnante de 70 millions de clics et une électro-jonction plaquée or pour améliorer la durabilité. La prise pour interrupteur à bouton-poussoir permet aux utilisateurs d'installer de nouveaux interrupteurs pour remplacer facilement les interrupteurs usés ou cassés.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Principales Caractéristiques :



- Connectivité tri-mode avec double sans fil 2,4 GHz et Bluetooth® LE, plus USB câblé,

- ROG 16 000 dpi, capteur optique 400 IPS et fréquence d'interrogation de 1000 Hz,

- Optimisé pour les jeux du SPF, le design ergonomique est basé sur les commentaires des professionnels de l'esport-ball,

- Prise exclusive ROG pour interrupteur à bouton-poussoir permettant de varier la force du clic et de prolonger la durée de vie de la souris,

- Micro-interrupteurs ROG pour une force de clic constante et une durée de vie de 70 millions de clics,

- La structure interne en nid d'abeille donne un design léger de 79 grammes,

- Jusqu'à 78 heures d'autonomie, ou 56 heures avec un éclairage RGB,

- La fonction de chargement rapide par câble permet de jouer jusqu'à 12 heures sur une charge de 15 minutes,

- Boutons G/D en polymère PBT de première qualité avec un fini mat durable,

- Boutons latéraux interchangeables pour s'adapter à tout style de jeu et offrir des options de personnalisation,

- Paracord ROG et pieds de souris à bords arrondis 100% PTFE pour une glisse rapide et douce,

- DPI On-The-Scroll pour des ajustements de précision sans effort,

- Logiciel exclusif Armoury Crate pour une configuration facile et intuitive.



Prix et disponibilité



La souris de jeu ROG Keris Wireless est désormais disponible chez les revendeurs partenaires dans le monde entier au prix de 99.99 Dollars.



VORTEZ