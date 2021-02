NVIDIA semble commencer à réapprovisionner les GPU GeForce GTX 1050 Ti.



Dans un mouvement qui en dit long sur l'état actuel du marché des semi-conducteurs, NVIDIA a apparemment commencé à réapprovisionner les détaillants avec des cartes graphiques GTX 1050 Ti de 5 ans basés sur le Pascal. Chez certains détaillants (notamment Newegg), la carte se vend encore à 499 dollars, un vestige de l'offre limitée depuis son arrêt, et une conséquence du marché limité des GPU. Cependant, les détaillants qui ont reçu une nouvelle livraison de la carte graphique GDDR5 de 14 nm et 4 Go la vendent à 179 Dollars, ce qui est toujours supérieur au prix demandé à la sortie de la version de 5 ans, qui était fixé à 140 Dollars. La GTX 1050 Ti dispose d'un bus mémoire de 192 bits et d'un nombre impressionnant de 768 unités d'ombrage.











Le réapprovisionnement de cette carte signifie que les clients regardant le bas du spectre ont maintenant une alternative possible aux solutions inexistantes sur la série RTX 3000. Les modèles équivalents de la série 2000 sont également difficiles à trouver, et leur prix est beaucoup plus élevé. Le choix de la GTX 1050 Ti avec son bus GDDR5 de 4 Go n'est pas innocent ; il contourne en fait deux problèmes liés au matériel de génération actuelle. Tout d'abord, les contraintes liées à l'allocation de la mémoire GDDR6, qui devient un goulot d'étranglement pour la fabrication de nouvelles cartes graphiques en raison de la quantité croissante de puces utilisées dans chaque carte individuelle, ainsi que son déploiement dans les consoles de dernière génération.



Et deuxièmement, la VRAM de 4 Go n'est plus suffisante pour que ces cartes graphiques s'intègrent pleinement dans la charge de travail actuelle de l'exploitation minière d'Ethereum, ce qui signifie qu'elles contournent également la demande d'exploitation minière. C'est toutefois un moment lourd pour l'industrie et pour tout enthousiaste qui souhaite voir les progrès qui nous ont été si facilement promis.



VIDEOCARDZ