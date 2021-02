Western Digital dévoile les SSD d'entrée de gamme WD Green SN350 M.2 NVMe.



Western Digital a annoncé la nouvelle série WD Green SN350 de SSD d'entrée de gamme M.2 NVMe. Ces disques sont positionnés un cran en dessous du WD Blue SN550 (milieu de gamme), tandis que le WD Black SN850 reste le produit phare actuel de la société en matière de SSD. Le WD Green SN350 a des capacités de 240 Go, 480 Go et 960 Go. La société n'a pas détaillé l'architecture sous-jacente, mais le disque est doté d'une interface hôte PCI-Express 3.0 x4, et dispose probablement d'une architecture de contrôleur à 4 canaux. Il semble également disposer d'un cache DRAM.











Les trois variantes de capacité du WD Green SN350 offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 2 400 Mo/s. La variante de 240 Go offre des écritures séquentielles allant jusqu'à 900 Mo/s, la variante de 480 Go jusqu'à 1 650 Mo/s et la variante de 960 Go jusqu'à 1 900 Mo/s. La société n'a pas précisé le type de flash NAND, ni les numéros d'endurance. Elle garantit ces lecteurs pendant trois ans.



Le prix de la variante de 240 Go est de 43.99 Dollars, celui de la variante de 480 Go de 54.99 Dollars et celui de la variante de 960 Go de 99.99 Dollars.



TECHPOWERUP