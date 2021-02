L'ASUS TUF Gaming GTX 1650 GDDR6 reçoit un refroidisseur original à double ventilateur.



La GeForce GTX 1650 de TUF Gaming empile un arsenal d'armes qui apporte une puissance 3D fiable à l'écosystème du jeu TUF. Chaque carte est fabriquée selon le procédé Auto-Extreme, protégée par une plaque arrière rigide qui empêche la flexion du circuit imprimé, et est équipée de ventilateurs avec un lubrifiant de qualité spatiale qui sont scellés selon les normes IP5X. Et tout cela est soutenu par une batterie de tests de validation rigoureux pour garantir la compatibilité avec les derniers composants TUF. Si vous cherchez le réservoir de cartes graphiques, verrouillez et chargez votre appareil avec le TUF.























Résistance à la poussière IP5X







La poussière est l'ennemi numéro un des fans. Il est facile de nettoyer les pales, mais démonter le ventilateur pour enlever la poussière qui s'est infiltrée à l'intérieur n'est pas une tâche facile. La certification IP5X signifie que le boîtier est à l'abri des particules nocives, vous n'aurez donc jamais besoin d'un nettoyage en profondeur.



Lubrifiant de qualité spéciale



Infusés avec un lubrifiant durable que l'on trouve souvent dans les applications aérospatiales, ces paliers à manchon offrent un profil acoustique plus silencieux que les doubles roulements à billes et correspondent à leur durabilité.



Support en acier inoxydable







Le support de montage du TUF Gaming a été renforcé avec de l'acier inoxydable 304 qui est plus dur et plus résistant à la corrosion.



Technologie auto extrême



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La technologie Auto-Extreme est un processus de fabrication automatisé qui établit de nouvelles normes dans l'industrie en permettant de réaliser toutes les soudures en un seul passage. Cela réduit la contrainte thermique sur les composants et évite l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui se traduit par un impact environnemental moindre, une consommation d'énergie de fabrication réduite et un produit globalement plus fiable.



GPU Tweak II







L'utilitaire ASUS GPU Tweak II fait passer le réglage des cartes graphiques à un niveau supérieur. Il vous permet de modifier des paramètres critiques, notamment les horloges du cœur du GPU, la fréquence de la mémoire et les paramètres de tension, avec la possibilité de tout contrôler en temps réel grâce à un affichage à l'écran personnalisable. Un contrôle avancé des ventilateurs est également inclus, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre carte graphique.



wtfast



Nous avons établi un partenariat avec wtfast pour vous aider à jouer sans décalage, sans problèmes de latence et sans perte de paquets. Avec un abonnement de 6 mois au réseau privé des joueurs de wtfast, vous bénéficierez d'un ping plus faible pour une expérience de jeu en ligne plus fluide et plus fluide. Achetez une carte graphique ASUS - et n'attendez plus !



144-Heures de validation programme







Chaque carte doit répondre à des normes de performance et de fiabilité rigoureuses avant d'être expédiée. Des tests de performance et de résistance sont effectués avec les derniers titres en tête de liste comme Fortnite, League of Legends, Overwatch et PlayerUnknown's Battlegrounds. Nous effectuons également des tests de fiabilité qui comprennent un test de stabilité de 144 heures et une série de tests de référence 3DMark pour s'assurer que la carte fonctionne bien lorsqu'elle est poussée à ses limites.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible prochainement.



Le prix est de : 219.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D