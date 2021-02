ARCTIC nous propose : Le A-RGB Controller.



















Transformez votre RVB analogique en A-RVB numérique







L'ARCTIC A-RGB Hub vous permet d'utiliser des produits A-RGB à 3 broches avec des produits RGB analogiques à 4 broches. Le signal est converti et transmis numériquement.



Avec télécommande intégrée







Grâce au support RF Remote, vous pouvez régler votre éclairage avec la télécommande incluse, même sans accès direct au boîtier ou à l'intérieur de celui-ci.



Contrôle total même sans carte mère compatible RGB







Le contrôleur A-RGB fonctionne également de manière indépendante et vous permet de contrôler les produits ARCTIC A-RGB sans carte mère. Tous les produits connectés sont synchronisés en fonction du mode d'éclairage et de la couleur.



Connexions multibles







Le contrôleur ARCTIC A-RGB dispose d'une sortie numérique standard RGB à 3 broches. Grâce à cette sortie, même les produits A-RGB non arctiques peuvent être connectés et entièrement contrôlés. Les deux prises de ventilateur A-RGB à 8 broches vous permettent également d'intégrer des ventilateurs A-RGB supplémentaires dans le système et de les synchroniser entièrement.



Modes et couleurs







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 24.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ARCTIC