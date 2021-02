CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le JONSPLUS i100 Pro Mini-ITX.



Le boîtier Mini-ITX de Jonsplus présente un design élégant en aluminium et en verre trempé. Le boîtier compact est très compatible avec les composants matériels puissants. L'intérieur flexible le rend adapté aux systèmes de jeu puissants et aux ordinateurs de bureau.



























Les caractéristiques du boîtier Jonsplus i100 Pro Mini-ITX en un coup d'œil :



- Boîtier Mini-ITX polyvalent,

- Un design élégant en aluminium et en acier,

- Deux panneaux latéraux teintés,

- Construction modulaire avec de nombreuses options de matériel,

- Jusqu'à un radiateur 360/280 en haut,

- Jusqu'à six ventilateurs de 120 ou quatre de 140 mm,

- Boîtier avec câble de rehausse pour montage vertical du GPU,

- Jusqu'à 1x 3,5 et 2x 2,5 lecteurs.



Le Jonsplus i100 Pro modulaire en détail



Le i100 Pro de Jonsplus est doté d'un design impressionnant et élégant en aluminium brossé, de deux panneaux latéraux teintés en verre trempé et d'une fabrication sans faille. À l'intérieur, le boîtier Mini-ITX est très flexible et peut accueillir du matériel de jeu de taille réelle. En changeant le plateau de la carte mère, le panneau arrière du boîtier et le positionnement des supports d'alimentation, trois options sont disponibles pour l'assemblage du matériel.



Conception à double chambre avec GPU vertical et refroidisseur AIO :







La conception à double chambre place le CPU et le GPU dans des chambres thermiques séparées, ce qui favorise le refroidissement des composants. La carte graphique est également mise en valeur à travers le panneau latéral en verre trempé. Avec cette configuration, une alimentation SFX est recommandée pour permettre un flux d'air suffisant entre l'alimentation et la carte graphique.



Conception à chambre unique avec refroidisseur d'air horizontal pour le GPU et le CPU :







La conception à chambre unique permet l'installation d'un grand refroidisseur d'air de CPU en combinaison avec une longue carte graphique haut de gamme et une alimentation ATX.



Conception à chambre unique avec GPU horizontal et refroidisseur AIO :







Ceux qui préfèrent une OAI en configuration à chambre unique peuvent installer un radiateur d'une taille maximale de 360 mm. De plus, il y a suffisamment d'espace pour les cartes graphiques longues et haut de gamme. La taille du radiateur limite le choix à une alimentation SFX d'une longueur maximale de 115 mm.



Les pieds de la valise sont également modulaires et leur longueur peut être adaptée aux besoins du système. Les pieds plus hauts facilitent l'admission d'air frais par le fond du boîtier.



Les trois configurations utilisent l'effet de cheminée naturelle. Les ouvertures généreuses dans la partie inférieure et supérieure du boîtier créent un courant d'air qui profite à tous les composants installés. Les filtres amovibles dans les parties inférieure, supérieure et arrière du Jonsplus i100 Pro maintiennent l'intérieur propre et exempt de poussière.



Deux supports de 2,5 mm sont disponibles pour les lecteurs de données, qui, une fois installés, limitent la longueur de la carte graphique à 345 mm. Un disque dur supplémentaire de 3,5 pouces peut être installé derrière le panneau avant.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible en date du 18 février 2021.



Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une précommande allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 179.90 euros.



