[DOSSIER] La série NVIDIA GeForce RTX 3000 a également une température de point chaud ! Les premières mesures et la comparaison avec AMD.

La série NVIDIA GeForce RTX 3000 a également une température de point chaud ! Les premières mesures et la comparaison avec AMD.



Disons-le ainsi : nous aurions tous été surpris que NVIDIA n'utilise pas également ce point chaud de lecture. La seule chose, c'est que l'interface utilisable pour les logiciels tiers courants est quelque peu documentée. Ce n'est qu'une question de temps pour que tôt ou tard nous parvenions à découvrir ce petit "secret". Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la température du GPU et ce point chaud inquiétant ? Aujourd'hui, je vais essayer de simplifier les choses et de les comparer.







La différence entre la moyenne et le sommet



En attendant, il n'y a pas qu'un seul capteur de température ("diode GPU") dans chaque puce, mais il y a beaucoup, beaucoup de capteurs, dont le positionnement exact est bien sûr un secret bien gardé. Le microprogramme contient à son tour un algorithme très spécifique, qui pondère toutes ces valeurs individuelles et forme ensuite une sorte de valeur moyenne, qui peut également être lue. AMD appelle en interne cette température "Edge", NVIDIA écrit simplement la température du GPU. Il est fort probable que les deux variantes diffèrent néanmoins dans les détails, mais le principe est au moins très similaire.



Et le hotspot ? Jusqu'à présent, du moins avec les cartes graphiques AMD, il était également possible de lire la température dite "Hotspot", qui représente alors la partie la plus chaude de la puce. Ici aussi, on ne sait pas exactement comment on arrive à cette valeur et combien de capteurs sont utilisés pour la déterminer. AMD utilise cette valeur de "point chaud" pour la télémétrie, car une grande partie des fonctions de contrôle et de sécurité ou d'arrêt du ventilateur est basée uniquement sur cette limite et non sur la moyenne.



Regardons une Radeon RX 6800XT avec une mémoire GDDR6 :







Selon le refroidisseur et la charge appliquée, la différence entre la température du bord et le point chaud se situe entre 12 et 20 degrés. Elle peut être beaucoup plus importante, mais cette différence est aussi un très bon indicateur que la glacière n'est pas appliquée de manière optimale ! Jusqu'à présent, les cartes AMD dépendaient d'un support et d'un montage absolument propres, mais les cartes GeForce veulent aussi être montées correctement. On pouvait souvent observer que la température du GPU était en fait encore inférieure à la limite de température dans les cartes refroidies par air, mais il y avait toujours un léger étranglement ou une rotation excessive des ventilateurs.



Maintenant, regardons la courbe de température des points chauds que j'ai lue sur une GeForce RTX 3090 par rapport aux deux autres températures, analogue à celle des graphiques Radeon d'il y a un instant. Ce qui est encore frappant : La courbe verte de la température du GPU est beaucoup plus équilibrée que la courbe jaune de la température du hotspot. Le fait que les décimales soient également lues ici avec le Hotspot est sans importance, car les gradations sont néanmoins plus fines. En fin de compte, bien sûr, cela confirme la thèse selon laquelle le hotspot ne contient que le capteur le plus chaud, ou du moins quelques capteurs, alors que la moyenne lisse effectivement et avale carrément les valeurs aberrantes.







Avec les cartes NVIDIA, j'ai mesuré jusqu'à présent une différence de 11 à 14 degrés entre les relevés de température, ce qui est nettement inférieur à la différence avec les cartes Radeon, même si le GPU avec le boîtier est nettement plus plat sur les Radeon. Soit NVIDIA utilise ici des positions de capteurs complètement différentes, soit la puce elle-même comporte moins de points d'accès réels. Jusqu'à présent, cela n'a pas pu être clarifié exactement (et ne le sera probablement pas). Néanmoins, une valeur de hotspot nettement plus élevée par rapport à la température du GPU est également un indicateur très fiable d'un montage non optimal de la glacière chez NVIDIA.



Hotspot pour tous !



Dans la prochaine version bêta de HWINFO, la valeur du hotspot sera affichée après plusieurs vérifications et tests de plausibilité. Juste en dessous de la température de la GDDR6X, qui a également été cachée pendant longtemps. Les amateurs et les passionnés apprécieront certainement ce service, car vous pouvez vérifier la qualité de l'assemblage du radiateur assez bien en fonction du hotspot par rapport à la température moyenne. Cela peut également vous donner une bonne dose de confiance en fin de journée.







La vidéo de cette actualité sur YouTube : Cliquez ICI.



