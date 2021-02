ClockTuner 2.1 peut relier certains coeurs Ryzen à 5,0 GHz.



Clock tuner pour Ryzen a été mis en version Beta 2.1 ; cependant, laissez-moi être très clair avant que vous ne commenciez à m'envoyer des courriels ; cette version n'est pas encore disponible en téléchargement public. Cependant, la mise à jour peut être intéressante car la fonction OC hybride apporte 5 GHz à proximité pour les cœurs de processeurs Ryzen ZEN3 individuels.







Yuri '1usmus' Bubliy a publié quelques nouvelles diapositives sur ses progrès. CTR est conçu pour automatiser ce processus de réglage fin de vos processeurs Ryzen basés sur ZEN2 ou ZEN3. Le prochain profil PX est encore en cours de développement ; il pourrait donc changer avant la sortie, mais il permettrait d'obtenir une partie des cœurs d'un Ryzen 9 5900X fonctionnant à une vitesse d'horloge de 5,025 GHz alors que la tension vcore est encore légèrement inférieure.







La Bubliy a obtenu les fils les plus rapides d'un Ryzen 9 5900X à 5,025 stable, tandis que la tension vcore a chuté de 1,475 volts à 1,450 volts. Bien sûr, rien ne garantit que les autres processeurs fonctionneront également à ces vitesses d'horloge ; cela dépend de la qualité des puces. Les autres fils tournent à des vitesses plus lentes pour des raisons de stabilité. Le programme de diagnostic sera également 30 % plus rapide avec CTR 2.1 sans compromettre la précision des mesures.







La nouveauté de YURI est que si vous souhaitez un accès anticipé au téléchargement de la version bêta (Clock Tuner for Ryzen 2.1), vous devrez être un client d'accès anticipé, pour la somme de 14.50 euros HT par mois. La sortie publique n'a pas encore été fixée, mais Yuri mentionne le printemps prochain.



THE GURU3D