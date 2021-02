Genesis nous propose une nouvelle chaise Gamers : La Nitro 890.



La Genesis Nitro 890 est un fauteuil conçu pour les joueurs exigeants. Ils apprécieront certainement un large éventail de réglages, par exemple pour la zone lombaire, un angle de déviation du dossier configurable, ainsi qu'un tissu durable résistant à l'abrasion, qui assure une ventilation optimale.



Le fauteuil de jeu Genesis Nitro 890 est un modèle en métal rempli de mousse froide. Le dossier et l'assise sont recouverts d'un matériau résistant à l'abrasion, ce qui se traduit par une ventilation adéquate dans toutes les conditions. Son dossier profilé avec un soutien régulé de la zone lombaire et un coussin de tête ergonomique offre des conditions optimales à toutes les parties sensibles du corps.























Le fauteuil de jeu Genesis Nitro 890 est équipé d'un mécanisme avec une fonction de basculement et un verrouillage de position pour tout angle, ainsi que la possibilité de changer l'angle du dossier. Les utilisateurs peuvent configurer la hauteur du siège à leur convenance. Les accoudoirs sont confortables et peuvent être réglés dans trois directions différentes. Un siège large avec des garnitures rouges et des éléments en cuir écologique est soutenu par un élévateur qui peut supporter jusqu'à 150 kg.



Les concepteurs ont veillé à ce que la structure métallique soit durable, et son remplissage de mousse froide se traduit par une durée d'utilisation prolongée. Le fauteuil peut être déplacé sur de grandes roues. Il est recouvert de plastique qui ne raye pas les surfaces. L'ensemble pèse 22,5 kg. Les acheteurs potentiels n'auront pas à attendre longtemps. Le fauteuil de jeu Genesis Nitro 890 sera disponible dans les magasins dans les prochains jours.



Spécification technique :



- Couverture : tissu et cuir écologique,

- Couleurs disponibles : noir/rouge,

- Charge maximale : 150 kg (ressort à gaz : classe 4),

- Coussins : tête,

- Réglementation de la zone lombaire : oui,

- Hauteur du fauteuil : 125 - 131 cm,

- Hauteur du dos : 84,5 cm,

- Largeur du dos : 56,5 cm,

- Hauteur du siège : 45 - 51 cm,

- Largeur du siège : 56,5 cm,

- Profondeur du siège : 52 cm,

- Roues : 60 mm de diamètre,

- Poids : 22,5 kg.



Son prix est fixé à 359 euros, pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP