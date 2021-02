Le processeur Intel Core i9-11900T "Rocket Lake" rattrape prétendument le Zen 3 en performances monocoeur.



Lorsque AMD a annoncé sa série de processeurs Ryzen 5000 basés sur la nouvelle architecture Zen 3, les performances de ces processeurs étaient les meilleures du marché. Même dans nos propres tests, nous avons constaté que le cœur Zen 3 d'AMD est le plus performant du marché, battant même le dernier et le plus grand d'Intel, la 10e génération de processeurs Core. Cependant, Intel a fait un travail silencieux et la société a développé un nouveau cœur qui sera utilisé dans la plateforme "Rocket Lake" de 11e génération. Nom de code Cypress Cove, le design représente un port arrière du design Sunny Cove de 10 nm, censé apporter une amélioration d'environ 19% du CPI dans l'ensemble.







Si vous vous demandiez si c'était suffisant pour rattraper les performances de la carte graphique Zen 3 d'AMD, ne cherchez pas plus loin car nous avons les résultats de la performance Geekbench 5 du processeur Intel Core i9-11900T de 35 Watt. Avec une fréquence de base de seulement 1,51 GHz, le processeur est capable de faire passer un ou deux cœurs à la vitesse très élevée de 4,9 GHz, ce qui nous donne un bon exemple des performances à fil unique que nous pouvons attendre de ce processeur.



Dans les tests GB5, le Core i9-11900T a réussi à obtenir 1717 points dans le test monofilaire et 8349 points dans les résultats multifilaires. Si l'on compare ces résultats à ceux d'un processeur AMD Ryzen 5800X, qui a obtenu 1674 points en simple filtrage, le cœur Cypress Cove de Rocket Lake a été 2,5 % plus rapide que le Zen 3, mais en multi-filtrage, la puce AMD est inégalée, car le faible TDP du processeur Intel l'empêche d'atteindre sa pleine performance.



