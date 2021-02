Transcend lance le lecteur CFexpress de type B RDE2 et la carte CFexpress 820 de type B.



Transcend Information, Inc. (Transcend ), une marque leader de produits de stockage numérique et multimédia, est fière de lancer le nouveau lecteur de carte CFexpress Type B RDE2 et la carte mémoire CFexpress 820 Type B. Conçus pour le marché de la photographie professionnelle, ces produits se caractérisent par des performances exceptionnelles qui améliorent l'efficacité professionnelle, en réduisant le temps nécessaire au transfert des fichiers tout en garantissant la capture de tous les moments cruciaux.







Le lecteur de carte RDE2 de Transcend est conçu spécialement pour les photographes utilisant des cartes mémoire CFexpress. Utilisant l'interface USB 3.2 Gen 2x2, le lecteur de carte RDE2 offre un taux de transfert de données optimal de 20 Gbps, réduisant le temps nécessaire pour transférer des fichiers d'un appareil à l'autre. Pour créer une expérience d'édition meilleure et plus fluide, Transcend fournit des câbles USB de type A et de type C, de sorte que le lecteur de carte peut être connecté de manière transparente aux ordinateurs personnels et aux tablettes.



Le lecteur de cartes RDE2 est livré avec un boîtier en aluminium léger, résistant à l'usure et anti-rayures. Recouvert de caoutchouc de silicone antidérapant, l'appareil est également résistant à la chaleur. Pour les photographes professionnels qui sont toujours en déplacement, le lecteur de carte RDE2 portable offre des performances stables et fiables.



Carte mémoire CFexpress 820 de type B



La carte mémoire CFexpress 820 Type B de Transcend est équipée de l'interface NVMe PCIe Gen 3x2, qui offre des vitesses de lecture/écriture de premier ordre allant jusqu'à 1 700 Mo/s et 1 300 Mo/s respectivement. Pour les experts qui utilisent un reflex numérique ou un caméscope pour enregistrer des compétitions sportives en plein air, documenter la vie sauvage ou capturer des sports extrêmes, ce produit garantit que les moments critiques ne sont pas manqués en rendant le processus de prise de vue plus fluide. Dotée d'une grande capacité allant jusqu'à 512 Go, la carte peut enregistrer des vidéos 4K et des milliers de photos RAW. La carte mémoire CFexpress 820 Type B de Transcend a été soumise à des tests environnementaux rigoureux, offrant des performances stables à des températures allant de -10° C à 70° C.



Le lecteur de carte RDE2 de Transcend est couvert par une garantie limitée de deux ans et la carte mémoire CFexpress 820 Type B est couverte par une garantie limitée de cinq ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



