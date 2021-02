Philips dévoile un nouvel écran : Le 242B1G 24" Full HD IPS.



L'un des moniteurs les plus écologiques est ici : le Philips 242B1G (23,8"/60,5 cm) est conçu pour une productivité durable et s'adresse aux professionnels soucieux de l'environnement. Ce moniteur écologique de la gamme B des moniteurs Philips offre un nouveau niveau d'économie d'énergie en plus de sa facilité d'utilisation et de son confort visuel (le panneau IPS Full HD offre une précision des couleurs exceptionnelle et de grands angles de vision), garantissant des performances optimales chaque jour tout en respectant l'environnement.











Le Philips 242B1G permet de réaliser des économies d'énergie substantielles grâce à une conception super-énergétique qui rend ce modèle parfait même pour les configurations complexes. Plus précisément, ses caractéristiques écoénergétiques utilisent une nouvelle technologie de rétro-éclairage LED qui maintient la luminosité et la couleur tout en consommant beaucoup moins d'énergie. Le moniteur est également équipé d'une série d'autres technologies d'économie d'énergie, telles que le PowerSensor, le LightSensor et l'interrupteur d'alimentation fixe de 0 watt.







Le PowerSensor détecte la présence ou l'absence de l'utilisateur grâce à des signaux infrarouges inoffensifs et réduit automatiquement la luminosité du moniteur en conséquence, ce qui permet d'économiser jusqu'à 80 % des coûts énergétiques. La technologie LightSensor mesure l'intensité de la lumière ambiante et ajuste en conséquence la luminosité de l'écran. Une autre caractéristique importante qui rend ce moniteur particulièrement efficace pour réduire l'empreinte carbone des utilisateurs est l'interrupteur à puissance nulle. En appuyant sur l'interrupteur de puissance zéro, les utilisateurs peuvent couper complètement leur moniteur du courant alternatif, ce qui se traduit par une consommation d'énergie nulle.



Vert à l'intérieur et à l'extérieur



Les véritables utilisateurs éco-conscients exigent des matériaux écologiques et durables pour réduire efficacement leur empreinte carbone et promouvoir la consommation circulaire. Ce modèle est le choix idéal pour eux. Composé à 85 % de plastiques recyclés après consommation et doté d'un TCO Certified Edge, le Philips 242B1G est entièrement exempt de substances nocives telles que le mercure, l'halogène et le PVC/BFR afin de minimiser l'impact sur l'environnement. En outre, tous les matériaux d'emballage sont recyclés à 100 % et recyclables à 100 %, et l'écran répond aux principales normes internationales telles qu'EnergyStar 8.0, EPEAT1 et RoHS.



Une expérience visuelle confortable



Le Philips 242B1G répond à des besoins de productivité élevés. Il est doté d'un panneau IPS avec une résolution Full HD (1920x1080 pixels) pour des couleurs magnifiques et des images nettes, parfaites pour de nombreuses tâches allant de la retouche photo à la navigation sur le web en passant par les applications professionnelles qui nécessitent une précision des couleurs et une luminosité constante, grâce à une couverture de gamut sRGB de 102 %. Les écrans IPS permettent également d'obtenir des angles de vision larges de 178/178 degrés, ce qui est particulièrement utile lorsque l'on travaille en équipe sur un seul écran. Le 242B1G a également un taux de rafraîchissement de 75 Hz, soit 25 % de plus que les écrans de bureau courants de 60 Hz, ce qui permet de mieux contrôler les mouvements des objets à l'écran. Le Philips 242B1G est également équipé d'un hub USB, offrant quatre ports USB 3.2, dont l'un permet de recharger rapidement les smartphones et autres appareils similaires.



Pour le confort des utilisateurs, en particulier ceux qui passent de nombreuses heures devant l'écran, ce modèle comprend trois fonctions "easy-on-the-eye" pour minimiser la fatigue oculaire. Le mode LowBlueMode réduit la lumière bleue à ondes courtes nocive, tandis que le mode FlickerFree régule la luminosité et réduit le scintillement pour un meilleur confort de visionnement. EasyRead complète l'offre pour une expérience de lecture semblable à celle du papier. Enfin, le 242B1G est livré avec un support entièrement ergonomique, offrant un réglage en hauteur de 150 mm, un pivotement de -180/+180°, une inclinaison de -5/+35° et un ajustement du pivot à 90°.



Disponibilité et prix



Le moniteur Philips 242B1G est disponible à partir de février 2021 avec un prix de vente conseillé de 199.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP