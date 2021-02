NVIDIA cesse de recommander "V-Sync OFF" comme paramètre global depuis les pilotes v461.09.



NVIDIA a cessé de recommander "V-Sync OFF" comme paramètre global, à commencer par ses pilotes GeForce 461.09 WHQL. L'utilitaire du panneau de configuration NVIDIA, qui permet aux utilisateurs de configurer des paramètres 3D globaux et spécifiques à une application, utilise un minuscule logo NVIDIA pour indiquer les paramètres recommandés. Ses paramètres V-Sync vous permettent de choisir entre "Use 3D Application Settings", "Global Off", "Global On" et "Adaptive V-Sync".







NVIDIA explique qu'il a changé cette recommandation car les pilotes GeForce depuis 461.09 supportent le MPO (multiple plane overlay). Avant 461.09, le DWM (gestionnaire de fenêtres de bureau) de Windows 10 composait le contenu de toutes les fenêtres dans un seul plan et le présentait à la cadence de rafraîchissement de l'affichage, de sorte que le déchirement était évité même avec V-Sync globalement désactivé.



Avec le MPO, les applications sont autorisées à présenter leur contenu indépendamment, chacune avec son propre paramètre V-Sync. Le système d'exploitation, hors du contrôle du conducteur, décide quelles applications sont promues à leur propre plan MPO. Cela conduirait à un déchirement d'écran si V-Sync est globalement désactivé, même en mode fenêtré ou fenêtré-maximisé (pseudo plein écran).



