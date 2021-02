Les sorties Netflix de la semaine #44.







Mon ami Adèle



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Adèle, 15 ans, cherche le grand amour auprès des garçons sans se poser de question. Jusqu’à ce qu’elle croise le chemin d’une fille aux cheveux bleus.



Tribes of Europa



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Dans une Europe post-apocalyptique, fragmentée en micro-États belliqueux, trois frères et sœurs luttent pour la survie tandis qu’une nouvelle menace plane.



Sauve qui peut



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Quand des animaux sauvages s’échappent de leur réserve, la mission de Bear Grylls— et la vôtre — consiste à les récupérer et sécuriser leur enclos. Un épisode interactif.



I care a lot



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Une tutrice nommée par les tribunaux escroque les clients âgés placés sous sa garde en s’emparant de leurs biens. Mais sa dernière proie n’est pas sans défense.



