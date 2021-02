TECHPOWERUP : Lancement de ThrottleStop en version 9.3.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de ThrottleStop de Kevin Glynn, un utilitaire pratique qui vous permet de mieux contrôler les fonctions de gestion de l'énergie de votre processeur, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne inutilement. Cette fonction est particulièrement utile pour les ordinateurs portables dont le processeur est soumis à une forte accélération. Avec la dernière version 9.3, ThrottleStop introduit la prise en charge des processeurs Core i9-10900K et i9-10850K, y compris une nouvelle fenêtre d'accès au Turbo Group.







Les contrôles de la limite de puissance du turbo ont été mis à jour avec un interrupteur qui vous permet de désactiver le contrôle TPL, ainsi que la possibilité d'effacer les options de verrouillage TPL. Les fenêtres ThrottleStop Bench et C-State ont été mises à jour pour les processeurs 10e génération. Parmi les autres améliorations, citons les raisons de limitation pour les processeurs 10th et 11th Gen Core, un accès amélioré aux plans d'alimentation internes de Windows, l'accès à la variable d'offset PROCHOT, le contrôle de l'offset AVX pour les processeurs de la série K déverrouillés, le signalement et l'enregistrement de l'augmentation de la vitesse thermique et de la contrainte Vmax. Plusieurs autres modifications ont été apportées à l'interface utilisateur. Accédez à ThrottleStop 9.3 à partir du lien ci-dessous.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout du support 10850K / 10900K incluant une nouvelle fenêtre d'accès au groupe Turbo.

- Mise à jour de la fenêtre TPL et ajout d'une option permettant de désactiver le contrôle de la limite de puissance du turbo.

- Ajout de la possibilité d'effacer les options de verrouillage du TPL en cas de verrouillage accidentel.

- Mise à jour de la fenêtre TS Bench et de la fenêtre C State pour les 10 CPU de base.

- Activation de la prise en charge des raisons de limitation pour les CPU de 10 et 11ème génération.

- Amélioration de l'accès aux plans d'alimentation de Windows.

- Ajout de l'accès à la variable d'offset PROCHOT.

- Ajout du contrôle de l'offset AVX pour les CPU de la série K déverrouillés.

- Ajout d'un rapport, d'un enregistrement et d'un contrôle de l'augmentation de la vitesse thermique et de l'effort V-Max.

- Ajout de rubriques cliquables dans le tableau de surveillance, y compris la température minimale et l'ID APIC.

- Double-cliquez sur le tableau de surveillance pour obtenir une vue étendue si vous avez plus de 8 fils.

- Désactivation de l'accès au multiplicateur de vitesse lorsque le Speed Shift est activé.

- Retour plus évident dans la fenêtre FIVR lorsque le contrôle de la tension du CPU est verrouillé.

- Correction de l'écriture des données du fichier journal pour que les données du fichier journal soient écrites au jour correct.

- Modification et correction du sélecteur de logo.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP